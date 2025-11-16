Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cumbre internacional en Cabo de Gata para salvar las praderas marinas de posidonia

Han participado 25 gestores y técnicos de áreas Marinas protegidas procedentes de 8 países de la Cuenca mediterránea

M. T.

Almería

Domingo, 16 de noviembre 2025, 22:34

El Parque Natural Cabo de Gata Níjar ha acogido durante toda la semana el encuentro internacional que reúne a gestores y profesionales de Áreas Marinas ... Protegidas (AMP) de todo el Mediterráneo. Durante los cuatro días que ha durado la formación, los participantes han desarrollado actividades teóricas y prácticas con el objetivo de mejorar sus capacidades para diseñar, implementar y evaluar acciones de restauración de forma efectiva.

