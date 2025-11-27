Cuatro detenidos al interceptar más de 70 kilos de marihuana en una furgoneta en Matagorda

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas que transportaban más de 70 kilos de marihuana en una furgoneta en Matagorda (El Ejido) en una ... actuación conjunta entre las comisarías de Almería y El Ejido.

En total, los efectivos han intervenido 71,325 kilogramos de cogollos de marihuana, 3.275 euros en efectivo y dos vehículos –un turismo y una furgoneta– que estaban siendo utilizados para transportar la sustancia estupefaciente.

Según ha informado la Comisaría Provincial, esta investigación, denominada 'Operación Levante', ha estado impulsada por el Grupo l de UDYCO de la Comisaría Provincial de Almería y el Grupo ll de Estupefacientes de la Comisaría Local de El Ejido, y dirigida a combatir el tráfico de sustancias estupefacientes en la provincia.

Las diligencias y detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de El Ejido en funciones de guardia, quien ha decretado libertad para los detenidos, según informa la Comisaría en un comunicado.

El trabajo de los agentes permitió obtener indicios que motivaron el despliegue de un dispositivo específico de vigilancia en la localidad de Matagorda, donde ya se habían realizado otras operaciones similares.

Los hechos ocurrieron a primera hora de la noche del pasado 19 de noviembre cuando los agentes de distintas comisarías establecieron un dispositivo de vigilancia y control así como un cierre perimetral en Matagorda para buscar los vehículos implicados en el transporte de la sustancia estupefaciente.

Horas de vigilancia y un control policial

Tras varias horas de vigilancia, un turismo, «que hacía las veces de lanzadera», y una furgoneta, «abandonaron la barriada». Cuando el turismo se aproximó al control policial diseñado para su detección, ocupó el arcén «tratando de huir» en dirección a la autovía A-7.

El conductor del vehículo habría puesto «en grave riesgo la seguridad vial» al invadir el carril contrario, pero, gracias a la labor de los agentes «con una maniobra coordinada» pudieron «enjaular el vehículo» y arrestar a los ocupantes. De forma simultánea, la furgoneta que circulaba tras el turismo, «frenó bruscamente» al percatarse del dispositivo policial e intentó realizar un cambio de sentido prohibido «para evitar la intervención». Sin embargo, los agentes pudieron bloquear el vehículo y detenerlo.

Tras un primer vistazo en el interior del habitáculo trasero de la furgoneta se comprobó que portaba numerosas bolsas de basura repletas de cogollos de marihuana que confirmaron «las sospechas» de los investigadores.