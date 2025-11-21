Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Reunión de los alcaldes junto con la delegada territorial y el director gerente del Consorcio de Transportes R.I.

El Consorcio de Transportes prevé la adhesión de tres nuevos municipios

El proceso espera la próxima unión de los municipios de Alhama de Almería, Tabernas y Carboneras

R.I.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 23:03

La incorporación de Alhama de Almería, Tabernas y Carbones al Consorcio de Transporte Metropolitano ya casi es una realidad. Para informar a los regidores de ... los pasos a seguir para que esto suceda, la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Dolores Martínez, y el director gerente del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería, Luis Miguel Carmona. han tenido un encuentro con los alcaldes de las tres localidades: Cristóbal Rodríguez, alcalde de Alhama de Almería, Salvador Hernández, edil de Carboneras y José Díaz, de Tabernas.

