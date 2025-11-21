El Consorcio de Transportes prevé la adhesión de tres nuevos municipios

La incorporación de Alhama de Almería, Tabernas y Carbones al Consorcio de Transporte Metropolitano ya casi es una realidad. Para informar a los regidores de ... los pasos a seguir para que esto suceda, la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Dolores Martínez, y el director gerente del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería, Luis Miguel Carmona. han tenido un encuentro con los alcaldes de las tres localidades: Cristóbal Rodríguez, alcalde de Alhama de Almería, Salvador Hernández, edil de Carboneras y José Díaz, de Tabernas.

Se trata de un proceso que se impulsa tras la aprobación del Plan Metropolitano de Transporte del Área de Almería, ratificado el pasado 25 de octubre por el Consejo de Administración del Consorcio y aprobado de forma definitiva por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el 28 de octubre mediante el Decreto 168/2025.

Tras la solicitud formal de adhesión de estos tres municipios, el siguiente paso será la aprobación por parte de sus plenos municipales de los estatutos del Consorcio, así como de los porcentajes de financiación y del voto ponderado que corresponderá a cada ayuntamiento en el órgano colegiado del Consorcio.

Inclusión y beneficios

Según palabras de la delegada de Fomento, se prevé que antes de final de año o a comienzos de 2026, el Consejo de Administración del Consorcio pueda aprobar definitivamente la inclusión de Alhama de Almería, Carboneras y Tabernas como partícipes de pleno derecho de la entidad.

«Esta incorporación permitirá a los habitantes de estos municipios disfrutar de todas las ventajas asociadas al sistema metropolitano de transporte, como la posibilidad del uso de la Tarjeta Metropolitana de Transporte, con sus bonificaciones para viajeros recurrentes, o de solicitar títulos de transporte personalizados, como los destinados a familias numerosas o la Tarjeta Joven de Transporte», ha explicado.

El director gerente se ha mostrado muy satisfecho por la futura incorporación de estos municipios que, en casos como el de Tabernas o Alhama, eran aspiraciones que llevaban muchos años esperando la aprobación del plan metropolitano de transporte. «Con la adhesión de estas localidades serán más de 575.000 los almerienses que podrán acceder a las bonificaciones aprobadas para la tarjeta verde de transporte, además de ampliar el área metropolitana hasta un total de 22 municipios lo que supone extender su ámbito de actuación a casi el 25% de la geografía provincial», ha añadido Carmona.