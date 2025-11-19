Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Condenan al concejal de Alsodux y a un vecino por la agresión mutua del pasado mes de julio

La sentencia fija multas de cuatro meses para ambos implicados y obliga al pago de indemnizaciones por las lesiones causadas, incluida la fractura de nariz sufrida por el edil

E. P.

Almería

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:31

Comenta

El Juzgado de lo Penal número 4 de Almería ha condenado a penas de multa por distintos delitos de lesiones tanto al concejal socialista de ... Alsodux, José Manuel Gil, como al vecino que concurrió a las últimas elecciones municipales como cabeza de lista de Vox, Miguel Amate, en lo que la juez señala como un enfrentamiento «recíproco» sin que llegara a emplearse ninguna piedra para atentar contra el edil.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La UCO confirma siete detenciones en la Diputación de Almería, entre ellos el presidente y el vicepresidente
  2. 2 Suben a ocho los presuntos implicados en la segunda fase del Caso Mascarillas en Almería
  3. 3 Cohecho, malversación y blanqueo: los delitos detrás de los arrestos de la Diputación de Almería
  4. 4

    Condenan a dos años y ocho meses de cárcel a un subinspector de la Policía Local por malos tratos a su expareja
  5. 5 La UCO confirma siete detenciones en la Diputación de Almería, entre ellos el presidente y el vicepresidente
  6. 6 El PP propone la suspensión de la militancia del presidente de la Diputación del Almería
  7. 7 Moreno afirma que no tiene «ninguna información» tras las detenciones: «Desconozco cuál es la causa»
  8. 8 Investigan una explosión con diez botes de insecticida y un herido en una vivienda de Vícar
  9. 9 Montero urge a Moreno «explicaciones y medidas contundentes» tras las detenciones en torno a la Diputación
  10. 10 Óscar Liria, octavo presunto implicado en la nueva fase del caso Mascarillas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Condenan al concejal de Alsodux y a un vecino por la agresión mutua del pasado mes de julio

Condenan al concejal de Alsodux y a un vecino por la agresión mutua del pasado mes de julio