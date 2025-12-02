Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

R. I.

Condenado por amenazar en un festival a su expareja, a la que agredió sexualmente siendo menor

Una tercera persona no identificada «en connivencia» con el condenado le dijo a la víctima «te vamos a volver a violar»

E. P.

Almería

Martes, 2 de diciembre 2025, 16:25

El Juzgado de lo Penal número 5 de Almería ha condenado a 20 meses de prisión a un hombre que amenazó a su expareja sentimental, ... a la que había agredido sexualmente cuando era menor conforme a sentencias anteriores, después de encontrársela en un festival de música en Almería.

