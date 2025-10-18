Cinco heridos al chocar su turismo contra un árbol en la AL-9204 en La Mojonera Dos de los afectados fueron evacuados al hospital Torrecárdenas y tres al del Poniente

Ideal Sábado, 18 de octubre 2025, 09:24

Cinco personas han resultado heridas al chocar el turismo en el que viajaban contra un árbol esta madrugada en la carretera AL-9204 en La Mojonera (Almería), según informa el 1-1-2.

El accidente se produjo a las 4:35 horas de esta madrugada, según el aviso al teléfono 1-1-2 que informaba de que un vehículo que había chocado contra un árbol provocando varios heridos.

La sala coordinadora informó a la Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias y a Mantenimiento de Carreteras para la atención de los mismos. En total, los sanitarios socorrieron a cinco hombres con edades comprendidas entre los 37 y los 57 años. Dos de ellos fueron evacuados al Hospital Torrecárdenas y tres al Hospital del Poniente para su asistencia sanitaria.