Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Cinco heridos al chocar su turismo contra un árbol en la AL-9204 en La Mojonera

Dos de los afectados fueron evacuados al hospital Torrecárdenas y tres al del Poniente

Ideal

Sábado, 18 de octubre 2025, 09:24

Comenta

Cinco personas han resultado heridas al chocar el turismo en el que viajaban contra un árbol esta madrugada en la carretera AL-9204 en La Mojonera (Almería), según informa el 1-1-2.

El accidente se produjo a las 4:35 horas de esta madrugada, según el aviso al teléfono 1-1-2 que informaba de que un vehículo que había chocado contra un árbol provocando varios heridos.

La sala coordinadora informó a la Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias y a Mantenimiento de Carreteras para la atención de los mismos. En total, los sanitarios socorrieron a cinco hombres con edades comprendidas entre los 37 y los 57 años. Dos de ellos fueron evacuados al Hospital Torrecárdenas y tres al Hospital del Poniente para su asistencia sanitaria.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La I Feria Internacional de la Cerveza llega con lucha medieval como atractivo
  2. 2 El tráfico vuelve a Los Molinos y el bus urbano recupera su trayecto habitual
  3. 3 Alerta en Benahadux y Carboneras por nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental
  4. 4 Almerimar celebra su Fiesta de Otoño con el Oktoberfest y música durante este fin de semana
  5. 5 Educación licita por casi 10 millones de euros las obras del nuevo IES de Las Marinas
  6. 6 Vera acoge el teatro benéfico «La Reina que no quiso reinar» a favor de la Archicofradía de Jesús Nazareno
  7. 7 Cuevas del Almanzora volverá a ser referente con el XXI Concurso Ornitológico y
  8. 8 Góngora felicita al nuevo presidente de la Federación de Comercio de Almería
  9. 9 Mayores participan en una degustación gastronómica con platos tradicionales del Poniente
  10. 10 Pacientes de cáncer de mama crean la campaña de la AECC que cuenta la realidad en su relación con la enfermedad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Cinco heridos al chocar su turismo contra un árbol en la AL-9204 en La Mojonera

Cinco heridos al chocar su turismo contra un árbol en la AL-9204 en La Mojonera