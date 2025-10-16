Chirivel, ejemplo de agricultura regenerativa en la cumbre mediterránea de Lesbos El alcalde de Chirivel, José Torregrosa, visita la isla griega para participar en un encuentro del proyecto financiado por la Unión Europea, Gov4all

El alcalde de Chirivel, José Torregrosa, comenzó el martes una visita a la isla griega de Lesbos, donde se reunió con el alcalde de Mitilene antes de participar en un encuentro del proyecto financiado por la Unión Europea, Gov4all, centrado en implementar soluciones para mejorar la salud del suelo en la región mediterránea.

Torregrosa fue recibido en el ayuntamiento de la capital de la isla del Egeo por el alcalde de Mitilene, Panagiotis Christofas. Ambos dirigentes destacaron su compromiso compartido con el progreso en las prácticas agrícolas regenerativas. Y Torregrosa añade:

«Para Chirivel es un honor mostrar a Europa nuestro modelo de agricultura ecológica y regenerativa de producción de almendra en secano. Somos un referente en este sector y seguimos siendo uno de los mayores productores a nivel mundial.»

Esta visita a Lesbos se produce seis meses después de que Torregrosa firmara un acuerdo de hermanamiento con el municipio de Baressa, ubicado en Cerdeña (Italia), centrado en la colaboración entre zonas productoras de almendra.

En esta ocasión, Torregrosa viajó a Lesbos para participar en la asamblea general del proyecto Gov4all, financiado por la Unión Europea, que se celebra del 15 al 17 de octubre. El proyecto Gov4alltrabaja en toda la región mediterránea para co-diseñar e implementar soluciones que mejoren la salud del suelo, con el objetivo de ayudar a los agricultores y comunidades locales a prosperar frente a desafíos climáticos comunes como la sequía y/o la erosión del suelo.

«Este encuentro refuerza el liderazgo de Chirivel en el sector y abre puertas a extender nuevas colaboraciones en el Mediterráneo.»

El proyecto Gov4allcuenta con cinco laboratorios vivos (living labs): dos en España, uno en Francia y dos en Grecia. El Ayuntamiento de Chirivel participa en el laboratorio vivo del Altiplano Estepario, liderado por la asociación de restauración del paisaje AlVelAL, que abarca las provincias de Almería, Granada y Murcia.

Sobre Gov4all

Gov4alles un proyecto de la Misión del Suelo financiado por la UE. Coordinado por SAE Innova, desplegará un enfoque participativo de abajo hacia arriba que llevará a la creación de cinco centros de agro-innovación distribuidos en Francia, Grecia y España. El proyecto conectará a agricultores, científicos, ONG, políticos y al público hacia una visión de un sistema agrícola que pueda generar ingresos para las comunidades rurales mientras protege los recursos naturales, con un enfoque en la regeneración del suelo.