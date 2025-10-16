Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Chirivel, ejemplo de agricultura regenerativa en la cumbre mediterránea de Lesbos

El alcalde de Chirivel, José Torregrosa, visita la isla griega para participar en un encuentro del proyecto financiado por la Unión Europea, Gov4all

Marcos Tárraga

Almería

Jueves, 16 de octubre 2025, 13:51

Comenta

El alcalde de Chirivel, José Torregrosa, comenzó el martes una visita a la isla griega de Lesbos, donde se reunió con el alcalde de Mitilene antes de participar en un encuentro del proyecto financiado por la Unión Europea, Gov4all, centrado en implementar soluciones para mejorar la salud del suelo en la región mediterránea.

Torregrosa fue recibido en el ayuntamiento de la capital de la isla del Egeo por el alcalde de Mitilene, Panagiotis Christofas. Ambos dirigentes destacaron su compromiso compartido con el progreso en las prácticas agrícolas regenerativas. Y Torregrosa añade:

«Para Chirivel es un honor mostrar a Europa nuestro modelo de agricultura ecológica y regenerativa de producción de almendra en secano. Somos un referente en este sector y seguimos siendo uno de los mayores productores a nivel mundial.»

Esta visita a Lesbos se produce seis meses después de que Torregrosa firmara un acuerdo de hermanamiento con el municipio de Baressa, ubicado en Cerdeña (Italia), centrado en la colaboración entre zonas productoras de almendra.

En esta ocasión, Torregrosa viajó a Lesbos para participar en la asamblea general del proyecto Gov4all, financiado por la Unión Europea, que se celebra del 15 al 17 de octubre. El proyecto Gov4alltrabaja en toda la región mediterránea para co-diseñar e implementar soluciones que mejoren la salud del suelo, con el objetivo de ayudar a los agricultores y comunidades locales a prosperar frente a desafíos climáticos comunes como la sequía y/o la erosión del suelo.

«Este encuentro refuerza el liderazgo de Chirivel en el sector y abre puertas a extender nuevas colaboraciones en el Mediterráneo.»

El proyecto Gov4allcuenta con cinco laboratorios vivos (living labs): dos en España, uno en Francia y dos en Grecia. El Ayuntamiento de Chirivel participa en el laboratorio vivo del Altiplano Estepario, liderado por la asociación de restauración del paisaje AlVelAL, que abarca las provincias de Almería, Granada y Murcia.

Sobre Gov4all

Gov4alles un proyecto de la Misión del Suelo financiado por la UE. Coordinado por SAE Innova, desplegará un enfoque participativo de abajo hacia arriba que llevará a la creación de cinco centros de agro-innovación distribuidos en Francia, Grecia y España. El proyecto conectará a agricultores, científicos, ONG, políticos y al público hacia una visión de un sistema agrícola que pueda generar ingresos para las comunidades rurales mientras protege los recursos naturales, con un enfoque en la regeneración del suelo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Huércal-Overa se va de feria desde este miércoles con el pregón de Blanca López
  2. 2 Evacúan a un migrante herido tras el desembarco de 18 personas en Pulpí y Cuevas del Almanzora
  3. 3 Almería, a pedales: distribuyen 600 bicis eléctricas para una ciudad más sostenible
  4. 4 El Ayuntamiento apuesta por la construcción de un nuevo centro educativo en la Vega de Acá ante las limitaciones del CEIP San Valentín
  5. 5 Absuelto el empresario acusado de introducir 29 kilos de cocaína con portes desde Canarias
  6. 6 Menos IBI e impuesto de circulación en Almería capital en 2026
  7. 7 El Aeropuerto de Almería contará con una nueva conexión con Londres partir de 2027
  8. 8 El TSJA confirma la condena a un hombre por trasladar a 23 migrantes desde Nador a Balerma
  9. 9 «Investigar desde la enfermería es complicado, pero también profundamente enriquecedor»
  10. 10 Los usuarios del Centro de Mayores Alborán exigen la construcción de un nuevo edificio en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Chirivel, ejemplo de agricultura regenerativa en la cumbre mediterránea de Lesbos

Chirivel, ejemplo de agricultura regenerativa en la cumbre mediterránea de Lesbos