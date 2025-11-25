Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Remitido

Cantoria estrena el merendero más innovador del Almanzora

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:19

Cantoria vuelve a adelantarse a su tiempo. Lo hace con la apertura oficial de su nuevo merendero, un espacio recreativo de diseño vanguardista que ... se incorpora desde hoy a la red de equipamientos municipales como uno de los entornos de ocio al aire libre más completos y modernos de toda la provincia de Almería.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El PP elige a José Antonio García como presidente de la Diputación de Almería
  2. 2 Detenido en Roquetas de Mar un hombre por tres robos con violencia en la zona de las 200 Viviendas
  3. 3 El PP elige a José Antonio García como presidente de la Diputación de Almería
  4. 4 10 millones de euros para construir los sueños de la futura ciudad de Vícar
  5. 5 Denuncian el bloqueo del PP al uso de Centro de Usos Múltiples de Matagorda
  6. 6 El Ejido celebra las II Jornadas Eracis destacando el avance y el impacto de la estrategia en el municipio
  7. 7 Roquetas pone a disposición bolsas de suelo público para viviendas
  8. 8 Marcha silenciosa, encendido de velas y talleres por el 25N en Roquetas
  9. 9 Roquetas renueva el convenio con la Cámara de Comercio para fomentar el desarrollo empresarial
  10. 10 CSIF denuncia que Torrecárdenas niegue permisos de Navidad a sus trabajadores, «impidiéndoles la conciliación familiar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Cantoria estrena el merendero más innovador del Almanzora

Cantoria estrena el merendero más innovador del Almanzora