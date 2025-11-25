Cantoria estrena el merendero más innovador del Almanzora

Cantoria vuelve a adelantarse a su tiempo. Lo hace con la apertura oficial de su nuevo merendero, un espacio recreativo de diseño vanguardista que ... se incorpora desde hoy a la red de equipamientos municipales como uno de los entornos de ocio al aire libre más completos y modernos de toda la provincia de Almería.

Esta nueva área se integra en un paraje privilegiado, rodeado del paisaje propio del Valle del Almanzora y situado a las puertas de una red de senderos que permite disfrutar de recorridos únicos por la ribera del río. Desde aquí es posible enlazar con caminos que llevan hasta la propia localidad de Almanzora o conectar con la recién estrenada zona peatonal de Cantoria Ciudad, el gran corredor urbano diseñado para mejorar la movilidad y abrir nuevos espacios para el paseo y el deporte.

El merendero destaca por su arquitectura limpia y mediterránea, con amplias sombras, mesas de madera, barbacoas y zonas de convivencia perfectamente equipadas. A ello se suma una cuidada integración paisajística con áreas ajardinadas, un entorno natural de gran valor y espacios pensados para el descanso y la reunión familiar.

Ideal para las familias

Las familias cuentan además con zonas de juego infantil, diseñadas con criterios de seguridad y accesibilidad, mientras que los amantes del paseo y el senderismo disfrutan de un entorno abierto, ordenado y conectado con algunos de los recorridos más atractivos del Almanzora.

El conjunto incluye servicios, amplios espacios pavimentados, puntos de sombra y todos aquellos elementos que convierten el recinto en un referente comarcal y provincial. Nada parecido existe en estas condiciones en ningún otro punto del Almanzora, un valor que consolida a Cantoria como uno de los municipios más comprometidos con el bienestar, la calidad de vida y la creación de nuevas oportunidades de ocio para vecinos y visitantes.

Con esta actuación, Cantoria vuelve a situarse a la vanguardia de los municipios que entienden el espacio público como una herramienta estratégica para transformar el territorio y mejorar la vida de las personas. Un merendero que no es solo un merendero: es un punto de encuentro, un mirador al paisaje y un símbolo del avance continuo de la capital histórica del Valle del Almanzora.