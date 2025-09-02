Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Canjáyar se prepara para el regreso de la 'Carrera de la Uva'

El evento se llevará a cabo el próximo 7 de septiembre a partir de las 9:00 horas y reunirá a más de 150 corredores tras varios años sin realizarse

Marcos Tárraga

Almería

Martes, 2 de septiembre 2025, 13:56

El municipio de Canjáyar acoge este fin de semana la IX Carrera de la Uva que se trata de una de las grandes citas deportivas de la localidad, y que tras varios años sin realizarse regresará el próximo domingo 7 de septiembre, gracias a la colaboración de la Diputación Provincial a través de su Plan Provincial de Deportes que conecta personas y une a la provincia a través del binomio Deporte y Salud.

La alcaldesa de Canjáyar, Antonia Urrutia, ha destacado que «hemos trabajado intensamente para recuperar esta competición tras varios años sin poder celebrarse, porque supone un gran atractivo turístico y una excelente oportunidad para dar a conocer todo lo que nuestro municipio puede ofrecer. En esta época del año, los parrales se encuentran en su máximo esplendor y nos regalan paisajes únicos, que ponen en valor nuestro entorno y nuestra historia, y que hacen de nuestra zona un lugar extraordinario para disfrutar del deporte al aire libre.»

Los corredores partirán de la Plaza de la Constitución a las 9:00 horas, desde donde realizarán un recorrido circular de 10,5 kilómetros de longitud que contarán con un desnivel positivo acumulado de 92 metros, pasando por el municipio vecino de Ohanes antes de regresar a la meta que estará ubicada en el mismo punto de partida.

Esta distancia, más corta que la de las ediciones anteriores, encuadra la prueba dentro de la Copa Mini CXM Almería y la Copa Provincial de Travesías Populares, pertenecientes a los circuitos de carreras por montaña puestos en marcha por la Diputación Provincial, y que albergan 40 pruebas distribuidas en 19 municipios.

Las inscripciones para este evento podrán confirmarse en la página web de Cruzando la Meta hasta este jueves 4 de septiembre y tienen un coste mínimo de 14 euros por persona. Hasta la fecha, hay cerca de 150 personas que han realizado su inscripción y han confirmado así su participación en dicha cita deportiva.

