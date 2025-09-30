Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El féretro de Antonio Campos en el interior de la parroquia. Manuel Alejandro Cruz

Berja llora a Antonio Campos en un entierro doloroso y multitudinario

El féretro del historiador se ha llevado ante la Virgen de Gádor, que ha bajado del camarín, antes de partir al cementerio del municipio

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:28

Berja ha dado esta tarde el último adiós al virgitano Antonio Campos en un emotivo acto multitudinario que ha reunido a familiares, amigos, Corporación municipal y hermandades. Todo el que había compartido un momento con el historiador se acercó a la parroquia de la Anunciación para despedirse de él. La homilía, llena de momentos emotivos, la presidía una foto de Antonio, cuyo féretro estaba cubierto con el manto rojo de la patrona de Berja y rodeado por los estandartes de las cofradías virgitanas.

Ha habido lágrimas de dolor. Muchas. También preguntas de por qué le ha ocurrido esto a Campos, hallado en su maletero, con signos de violencia la madrugada de este lunes. Todos han continuado pidiendo justicia.

La Virgen de Gádor, a la espera del féretro de Antonio Campos. R. I.

Al concluir la misa, el féretro del devoto de la Virgen de Gádor, ha subido hacia la Ermita, donde le ha esperado la Patrona, que ha bajado de su camarín para dar una última despedida al finado antes de que sus restos partieran para su descanso en el cementerio del municipio.

