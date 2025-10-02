Berja se concentra para pedir justicia por el crimen de Antonio Campos El alcalde, José Carlos Lupión, comparte e invita a unirse a la convocatoria «de repulsa y solidaridad»

Nerea Escámez Almería Jueves, 2 de octubre 2025, 20:55 Comenta Compartir

Berja pedirá «justicia» por el crimen de Antonio Campos. Con esta convocatoria, anunciada a través de las redes sociales, el municipio se reunirá mañana, viernes 3 de octubre, a las 18:30 horas, en la Plaza de la Constitución de Berja. La concentración indican, será«pacífica» y, entre ellos, el alcalde José Carlos Lupión ha invitado a todos los vecinos a participar y mostrar su apoyo a familiares y seres queridos en la manifestación «de repulsa y solidaridad».

Esta iniciativa ha surgido al conocerse el primer detenido por la Guardia Civil en relación con la muerte del historiador Antonio Campos. El varón, de 23 años y de origen marroquí, habría sido arrestado a última hora de la tarde de este miércoles.

La investigación, decretada bajo secreto de sumario por la Sección Civil y Penal del Tribunal de Instancia 3 de El Ejido, continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas, una vez que se han realizado los registros domiciliarios pertinentes.

La Policía Judicial de la Guardia Civil ha puesto sus esfuerzos para reconstruir los hechos desde que desapareció el virgitano, cuyo rastro se perdió el pasado sábado en torno a las 21:00 horas cuando abandonaba un aparcamiento en Berja con su coche, un Volkswagen passat de color blanco. Su cuerpo apareció sin vida en el interior del maletero de su vehículo la madrugada del lunes con evidentes signos de violencia. Se encontró maniatado y golpeado en un polígono de la barriada de San Agustín, a 37 kilómetros de su residencia.

Registro en el móvil, entrevistas y recogida de vestigios

Tras la cesión de las imágenes de las cámaras de videovigilancia por parte del Ayuntamiento de El Ejido, que recopilaba «información muy relevante», los agentes han continuado con las diligencias correspondientes así como el registro del móvil de la víctima, entrevistas con testigos y allegados y la recogida de vestigios en el vehículo de la víctima.

Estas pesquisas han facilitado la investigación, que se ha precipitado en las últimas horas con la detención de un sospechoso cuyo papel en el presunto delito de homicidio aún está por comprobarse. Los investigadores trabajan todavía para determinar la autoría material del crimen.

La detención del joven llega tres días después del hallazgo del cadáver, que fue transportado en el maletero del vehículo de la víctima durante la misma noche en que desapareció de su pueblo natal. Antonio Campos tenía previsto viajar a Granada el domingo, para asistir a la procesión de la Virgen de las Angustias con unos amigos, y al no personarse en la capital granadina ni contestar a los mensajes y llamadas, hizo que saltaran las alarmas en su entorno social.

Consternación

El crimen ha consternado a Berja, pueblo del historiador, así como El Ejido, donde desempeñaba su labor profesional en el Ayuntamiento. «Berja pierde hoy a una persona que deja huella en la memoria de quienes lo conocieron y compartieron momentos a su lado», subrayaron desde el Consistorio virgitano.

La víctima era ampliamente conocida por su participación en la vida social, cultural y religiosa del municipio como miembro de la Hermandad de la Virgen de Gádor, como técnico de Turismo y Cultura hace algunos años en el Consistorio virgitano y como historiador, fuertemente vinculado al Centro Virgitano de Estudios Históricos. Además, había colaborado con diversas publicaciones puntuales para Ideal.

Licenciado en Humanidades por la Universidad de Almería, miembro del Departamento de Historia del Instituto de Estudios Almerienses, y funcionario de la Unidad de Gestión de Población del Ayuntamiento de El Ejido, Campos era conocido por su implicación y participación en congresos sobre la religiosidad popular, ha sido pregonero de la Semana Santa de El Ejido o Dalías y autor de la XXIX Exaltación a la Virgen de la Cabeza de Motril (Granada), entre otros.