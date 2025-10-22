Benahadux se prepara para celebrar Halloween con tres días de actividades temáticas en el municipio El programa arrancará el miércoles 29 con lecturas y manualidades monstruosas y concluirá el viernes 31 con el tradicional 'Truco o trato'

El Ayuntamiento de Benahadux ha preparado un atractivo programa de actividades para celebrar Halloween 2025, que se desarrollarán del 29 al 31 de octubre, y que están especialmente diseñadas para el disfrute de los más pequeños del municipio.

La alcaldesa de Benahadux, Noelia Damián, ha destacado que «los niños y niñas del municipio podrán disfrutar durante prácticamente toda la semana de actividades temáticas en las que podrán divertirse junto a sus familias en torno a la noche más terrorífica del año»

Dichas actividades darán comienzo el miércoles 29 de octubre en la Biblioteca Municipal Elena Hernández de 17:00 a 19:00 horas, con una tarde dedicada a las lecturas y manualidades monstruosas, donde conocerán historias terroríficas a través de los libros y podrán realizar sus propias creaciones con temática de Halloween.

El jueves 30 las actividades se trasladarán al Centro Cultural donde se llevará a cabo una sesión de maquillaje de Halloween para jóvenes en colaboración con la Diputación de Almería, y que será una oportunidad perfecta para aprender técnicas de caracterización y prepararse para la gran fiesta del día siguiente.

Por último, el viernes 31 de octubre en el Centro Polivalente Gabriel Morales de Mata, tendrá lugar un gran espectáculo de Halloween con 'Katrina y Coco', que comenzará a las 19:00 horas, al que le seguirá el tradicional 'Truco o Trato' por las calles del municipio que pondrá fin a esta celebración.