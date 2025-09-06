Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Junta Local de Seguridad. R. I.

Benahadux aprueba el dispositivo especial de seguridad para las fiestas patronales

Guardia Civil y Policía Local coordinarán un operativo que velará por el normal desarrollo de los días grandes

M. T.

Benahadux

Sábado, 6 de septiembre 2025, 23:17

La Subdelegación del Gobierno en Almería y el Ayuntamiento de Benahadux celebraron a lo largo del pasado miércoles la Junta Local de Seguridad –copresidida por el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, y la alcaldesa del municipio, Noelia Damián– en la que se estableció el dispositivo especial de seguridad que estará encargado de garantizar que las próximas fiestas patronales se desarrollen sin incidencias mayores en el municipio benahaducense.

Durante la reunión se hizo hincapié en la importancia de garantizar la seguridad ciudadana ante la gran afluencia de vecinos y visitantes prevista en esta celebración.

Para ello, según explicó el Consistorio, la Guardia Civil y la Policía local coordinarán un operativo que velará por el normal desarrollo de las celebraciones, reforzando la prevención y la respuesta ante cualquier incidencia. El subdelegado del Gobierno, José María Martín, destacó que «con este dispositivo damos una respuesta eficaz para que los vecinos y vecinas disfruten de sus fiestas con tranquilidad, gracias al esfuerzo conjunto de la Guardia Civil, la Policía Local y de todos los recursos municipales».

Por su parte, la alcaldesa de Benahadux, Noelia Damián, subrayó que «la seguridad es una condición indispensable para que nuestras fiestas sean un espacio de encuentro, convivencia y disfrute».

