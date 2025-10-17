El Ayuntamiento de Níjar amplía el 'Programa para la eliminación del chabolismo e integración social de sus ocupantes' También ha sido aprobada la felicitación institucional a la Policía Local y Protección Civil

Marcos Tárraga Almería Viernes, 17 de octubre 2025, 14:36

El pleno ordinario celebrado hoy en el Ayuntamiento de Níjar ha servido para la aprobación de la modificación del programa de carácter temporal denominado 'Programa para la eliminación del chabolismo e integración social de sus ocupantes'. Dicha modificación consiste en la ampliación del plazo de ejecución y la prórroga del nombramiento, en régimen de interinidad, del personal adscrito al mismo.

Desde el Área de Familias y Bienestar Social del Consistorio nijareño han explicado que la finalidad del programa es mejorar las condiciones de vida de las personas que habitan en los asentamientos chabolistas, para erradicarlos progresivamente, mediante el realojo en alternativas de vivienda temporal. Esta mejora se realizará con recursos públicos y privados para la eliminación de los asentamientos de los diferentes sectores desde su ámbito a fin de promover alternativas de vivienda. Además, se promoverá la inclusión social en condiciones de igualdad en todos los ámbitos de la vida cotidiana (laboral, económico, educativo, sanitario, psicológico, relacional, social, familiar, de ocio y tiempo libre). Del mismo modo, se incluirá la mediación y sensibilización social a través del desarrollo comunitario, así como participación en la búsqueda de alternativa habitacional ante situaciones de exclusión residencial.

En otro orden de cosas, el pleno de este viernes ha aprobado también la felicitación institucional del Consistorio a los agentes de Policía Local y los voluntarios de Protección Civil por su actuación profesional y ejemplar, una felicitación que ya se materializó en el acto que el Ayuntamiento celebró el pasado 4 de octubre en la Glorieta de la Villa de Níjar con motivo del homenaje que se brindó a ambos cuerpos por la festividad de los Ángeles Custodios.