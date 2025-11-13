Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ayuntamiento de Benahadux aprueba 3,5 millones de prespuesto para 2026

Noelia Damián: «Es un presupuesto real y que atiende todas las necesidades»

Marcos Tárraga

Almería

Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:10

El Ayuntamiento de Benahadux aprobó el jueves en pleno un presupuesto de 3,5 millones de euros para el año 2026 que, según han defendido ... desde el Consistorio, consolida la estabilidad presupuestaria del gobierno presidido por Noelia Damián. «Es un presupuesto real y que atiende a las necesidades de nuestro municipio», señaló la alcaldesa durante su exposición, además de anunciar «un remanente de más de 4 millones de euros». «La gestión de este equipo de gobierno está siendo impecable, nunca se ha invertido tanto como ahora y seguimos teniendo ese dinero ahí para invertirlo en nuestro pueblo», añadió.

