El Ayuntamiento de Benahadux aprueba 3,5 millones de prespuesto para 2026

El Ayuntamiento de Benahadux aprobó el jueves en pleno un presupuesto de 3,5 millones de euros para el año 2026 que, según han defendido ... desde el Consistorio, consolida la estabilidad presupuestaria del gobierno presidido por Noelia Damián. «Es un presupuesto real y que atiende a las necesidades de nuestro municipio», señaló la alcaldesa durante su exposición, además de anunciar «un remanente de más de 4 millones de euros». «La gestión de este equipo de gobierno está siendo impecable, nunca se ha invertido tanto como ahora y seguimos teniendo ese dinero ahí para invertirlo en nuestro pueblo», añadió.

Este presupuesto va en consonancia con el aprobado hace un año, a falta de confirmar si el municipio será beneficiario, como lo ha sido ya en este 2025, de una escuela-taller subvencionada por la Junta de Andalucía, lo que permitiría al Ayuntamiento de Benahadux incrementar estas cuentas en casi 500.000 euros más. «Esta escuela taller sí entró a tiempo en los presupuestos de 2025, mientras que todavía se está a la espera de resolución de cara a 2026, de ahí que no hayan entrado inicialmente en el documento», han informado en la nota enviada a los medios.

El presupuesto del Ayuntamiento benaducense será, concretamente, de 3.520.625 euros, «cumpliendo con la estabilidad presupuestaria y también con la regla de gasto», señaló Noelia Damián. Y, como aspectos más destacados, figuran «infraestructuras necesarias para nuestro pueblo», como es el pabellón de deportes, que se va a construir a través del Plan de Instalaciones Deportivas y Pabellones Municipales de la Diputación Provincial de Almería y al que el Ayuntamiento va a aportar 300.000 euros, así como un plan de asfaltado, obras de urbanización, inversión en terrenos, la adquisición de un nuevo vehículo y la incorporación de un arquitecto o más policías locales.