Atención, conductores: cortes de tráfico en el Nudo de Viator Transportes va a realizar trabajos de montaje de vigas y habrá interrupciones de la circulación entre el 23 y el 31 de octubre, aunque se ha habilitado un itinerario alternativo y señalizado

M. C. C. Almería Jueves, 23 de octubre 2025, 12:22

Los conductores que necesiten atravesar del Nudo de Viator, actualmente en obras, deberán estar muy atentos a las señales debido a los cortes de tráfico programados por el Ministerio de Transportes entre el 23 y el 31 de octubre para el montaje de vigas de dos grandes estructuras pertenecientes al ramal bidireccional situado entre la glorieta norte y la glorieta sur de dicho enlace.

Para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios durante las actuaciones, este departamento gubernamental ha considerado que es necesario el corte total de la circulación, aunque en horario nocturno, durante las noches del jueves 23, lunes 27, martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de este mes. Todas las interrupciones se producirán desde las 20.30 horas a las 6 de la mañana del día siguiente; y dichas afectaciones finalizarán a las 6 del viernes 31 de octubre.

Durante los trabajos, se habilitará, no obstante, un itinerario alternativo debidamente señalizado entre los enlaces de Huércal de Almería y Viator, que llevará a los vehículos a circular por la N-340A y la A-1000.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha recordado que está ejecutando las obras de remodelación del enlace entre la Autovía del Mediterráneo (E-15/A-7) y la A-92 en Viator, con un presupuesto vigente de obras de 38 millones de euros (IVA incluido).

Las obras tienen por objeto la ampliación de la capacidad del citado enlace mediante la ejecución de cuatro nuevos ramales directos entre las autovías A-7 y A-92, así como el rediseño de los cuatro ramales del enlace actual.