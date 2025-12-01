Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Antonio Maíllo, en una imagen reciente. E. P.

Antonio Maíllo acusa de «indecencia» al PP por manifestarse sobre la corrupción ajena mientras en Almería «mira para otro lado»

El coordinador federal de IU califica la toma de posesión de José Antonio García Alcaína de «bochornoso episodio»

E. P.

Almería

Lunes, 1 de diciembre 2025, 23:51

Comenta

El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, calificó ayer como «bochornoso ... episodio» el relevo que se acometió ayer en la Diputación de Almería tras la crisis del caso Mascarillas. Calificó de «indecencia» que este domingo el Partido Popular se concentrara en Madrid en rechazo por la situación política de España tras el ingreso en prisión del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García cuando «los mismos han tapado y han mirado para otro lado en este caso de corrupción».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una bebé de 15 meses en Almería
  2. 2 Muere el conductor del trailer accidentado tras chocar con un camión en la A-7 a su paso por Sorbas
  3. 3 García Alcaína, «un alcalde más», nuevo presidente de la Diputación de Almería
  4. 4 Roquetas inaugura un museo que se adentra en el origen y transformación del municipio
  5. 5 El Ejido adjudica las obras del Camino de la Mancha por más de 600.000 euros
  6. 6 Vox propone regular la estética exterior de los comercios ejidenses
  7. 7 David Bisbal revoluciona el Metro de Madrid: inaugura el Tren de la Navidad a todo ritmo
  8. 8 Los profesionales de ERACIS y Servicios Sociales en Vícar se forman para combatir rumores y prejuicios
  9. 9 La Junta reparará el dique de poniente del puerto de Adra con una inversión de medio millón de euros
  10. 10 Fernández-Pacheco defiende que el relevo en la Diputación de Almería es un acto de «normalidad democrática»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Antonio Maíllo acusa de «indecencia» al PP por manifestarse sobre la corrupción ajena mientras en Almería «mira para otro lado»

Antonio Maíllo acusa de «indecencia» al PP por manifestarse sobre la corrupción ajena mientras en Almería «mira para otro lado»