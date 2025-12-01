Antonio Maíllo acusa de «indecencia» al PP por manifestarse sobre la corrupción ajena mientras en Almería «mira para otro lado»

El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, calificó ayer como «bochornoso ... episodio» el relevo que se acometió ayer en la Diputación de Almería tras la crisis del caso Mascarillas. Calificó de «indecencia» que este domingo el Partido Popular se concentrara en Madrid en rechazo por la situación política de España tras el ingreso en prisión del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García cuando «los mismos han tapado y han mirado para otro lado en este caso de corrupción».

Reflexionó, así, sobre la crisis ocasionada en el PP de Almería y en la corporación provincial, que ha llevado a buscar un relevo para Javier Aureliano García tras su dimisión a raíz de su detención en un caso de cobro de comisiones en la adquisición de material sanitario durante la pandemia de covid.

En un vídeo publicado en sus redes sociales como alternativa a su fallida presencia en Almería, prevista para ayer, por problemas técnicos en los vuelos matinales en la conexión desde Sevilla, consideró que el relevo de Javier Aureliano García por José Antonio García Alcaína en la Diputación supone «un ejemplo de cómo las corrupciones del Partido Popular afectan a las instituciones».

«Almería se levanta abochornada, igual que el resto de Andalucía y de España», proclamó el líder de IU en este sentido, quien recalcó que se personaron «como acusación particular» con el deseo de que «se clarifique todo este conjunto de amaños, dinero negro, y de hasta armas». Tras sostener Maíllo que «la corrupción no tiene adjetivos», defendió «un mensaje de confianza desde la izquierda» para tomar medidas «no solo contra los corruptos, sino también contra los corruptores», ya que ha abogado por «atajar un elemento transversal en demasiados casos de corrupción».