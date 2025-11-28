Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Antas da un paso decisivo hacia la ampliación del Polígono Industrial 'El Real'

El proyecto contará con el respaldo directo del Ministerio de Transportes

Marcos Tárraga

Almería

Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:24

Comenta

El Ayuntamiento de Antas y la empresa promotora Inurban continúan avanzando con paso firme en la ampliación del Polígono Industrial 'El Real', un proyecto estratégico ... para el desarrollo económico del Levante almeriense. Esta semana, ambas entidades mantuvieron una reunión de trabajo de alto nivel en la sede del Ministerio de Transportes, Movilidad y Logística Sostenible, en Madrid, consolidando el respaldo directo del Gobierno de España a esta ambiciosa iniciativa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El padre del detenido por el crimen de Antonio Campos niega contacto con él los días del crimen
  2. 2 Absuelta de narcotráfico una mujer que alegó que tenía cannabis para calmar el dolor
  3. 3 El Plan de Asfaltado de Roquetas se inicia con trabajos en la circunvalación de acceso al municipio
  4. 4 Sin rastro de «altas cantidades» de efectivo en la vivienda de García
  5. 5 Adra repara más de 1500 fugas de agua en los dos últimos años
  6. 6 El Ayuntamiento de Vera inicia el expediente para nombrar Hijo Predilecto al doctor Diego Ramírez Soler
  7. 7 La agencia de viajes admite las escapadas de García y Liria tras los mensajes intervenidos
  8. 8 El Ejido y el Consejo Social de la UAL promueven la investigación a través de paneles informativos
  9. 9 Herido un legionario en una explosión en la base de Viator
  10. 10 La fuente vandalizada hace tres años que sigue rota: «Quién la ha visto y quién la ve»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Antas da un paso decisivo hacia la ampliación del Polígono Industrial 'El Real'

Antas da un paso decisivo hacia la ampliación del Polígono Industrial &#039;El Real&#039;