Antas da un paso decisivo hacia la ampliación del Polígono Industrial 'El Real'

El Ayuntamiento de Antas y la empresa promotora Inurban continúan avanzando con paso firme en la ampliación del Polígono Industrial 'El Real', un proyecto estratégico ... para el desarrollo económico del Levante almeriense. Esta semana, ambas entidades mantuvieron una reunión de trabajo de alto nivel en la sede del Ministerio de Transportes, Movilidad y Logística Sostenible, en Madrid, consolidando el respaldo directo del Gobierno de España a esta ambiciosa iniciativa.

El encuentro contó con la presencia del Director General de Carreteras, Juan Pedro Fernández Palomino; la Subdirectora General de Transportes, Planificación y Explotación, Rosalía Bravo Antón; y la Jefa de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental, María José Martínez Tirado.

Por parte del Ayuntamiento de Antas asistieron su alcalde, Pedro Ridao Zamora, el concejal de Urbanismo, Pedro Luis Rodríguez García, y el arquitecto municipal, Antonio González Gerez. En representación de Inurban participaron su CEO, Rafael Soriano, y el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Alejandro Crespo Valero.

Durante la reunión, se abordaron los aspectos técnicos y logísticos que permitirán avanzar en la tramitación de la ampliación del polígono, un proyecto que supondrá una importante inyección de competitividad y empleo para Antas y todo el entorno comarcal. Tanto el Ayuntamiento como Inurban coincidieron en destacar la excelente disposición y colaboración del Ministerio, valorando la interlocución directa como una herramienta clave para agilizar los procedimientos y garantizar el éxito del proyecto.

«Salimos de esta reunión con optimismo y con el convencimiento de que la ampliación del Polígono Industrial 'El Real' está cada vez más cerca. Hemos trasladado al Director General las propuestas e inquietudes de varias empresas del sector logístico y del transporte de Antas, que serán estudiadas por el Ministerio», señaló el alcalde Pedro Ridao Zamora, quien subrayó el compromiso firme del Ayuntamiento con el desarrollo industrial del municipio.

Esta reunión marca un hito en la hoja de ruta compartida entre Inurban, el Ayuntamiento de Antas y el Ministerio de Transportes, y refuerza la visión conjunta de convertir a Antas en un referente logístico e industrial del Levante almeriense. La ampliación del Polígono Industrial 'El Real' se configura así como una apuesta decidida por el futuro, la creación de oportunidades y la atracción de nuevas inversiones, consolidando a Antas como motor económico y estratégico de la comarca.