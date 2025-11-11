Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Almería vislumbrará hasta tres eclipses solares entre 2026 y 2028

La Fundación Descubre y el Observatorio de Calar Alto coordinarán actividades científicas y de observación abiertas al público durante los fenómenos astronómicos

David Roth

Almería

Martes, 11 de noviembre 2025, 22:59

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, a través de la Fundación Descubre, está preparando un amplio programa de divulgación científica con motivo de los ... tres eclipses solares que tendrán como escenario Andalucía en los próximos años. Entre ellos destaca el eclipse total del 2 de agosto de 2027, un acontecimiento astronómico excepcional en el que Almería será una de las provincias con mejor visibilidad del fenómeno.

