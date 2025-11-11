Almería vislumbrará hasta tres eclipses solares entre 2026 y 2028

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, a través de la Fundación Descubre, está preparando un amplio programa de divulgación científica con motivo de los ... tres eclipses solares que tendrán como escenario Andalucía en los próximos años. Entre ellos destaca el eclipse total del 2 de agosto de 2027, un acontecimiento astronómico excepcional en el que Almería será una de las provincias con mejor visibilidad del fenómeno.

La franja de totalidad de este eclipse atravesará principalmente el centro y sur de Cádiz, así como áreas del sur de Málaga, Granada y una parte importante del territorio almeriense, lo que convertirá a la provincia en punto de observación privilegiado. En Almería, miradores naturales y enclaves de montaña ofrecerán condiciones óptimas para contemplar el oscurecimiento total del sol. La zona de Algeciras tendrá la mayor duración de oscuridad y Málaga la más breve, pero la presencia del Observatorio de Calar Alto (CAHA) en Gérgal situará a Almería como referencia científica de primer nivel durante el evento.

Este eclipse formará parte de una secuencia singular: el eclipse total del 12 de agosto de 2026, que en Andalucía solo podrá verse parcialmente, y el eclipse anular del 26 de enero de 2028, cuya franja de anularidad recorrerá por completo la comunidad autónoma. Andalucía será así uno de los pocos territorios del mundo que vivirá tres eclipses solares consecutivos en apenas dos años.

Según señaló el secretario general de Investigación e Innovación, Antonio Posadas, la previsión de una afluencia masiva de visitantes y el impacto mediático del eclipse «suponen una oportunidad única para fortalecer la cultura científica y posicionar a Andalucía como destino de referencia en turismo astronómico». Con este propósito se ha acordado la creación de un grupo de trabajo interinstitucional que coordinará las actividades de divulgación en toda la región.

Participarán el Real Observatorio de la Armada (ROA), en San Fernando, el Observatorio de Calar Alto, la Fundación Descubre y la Unidad de Cultura Científica del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), además de universidades, centros de investigación y asociaciones astronómicas. El Observatorio de Calar Alto tendrá un papel clave como nodo científico principal en la provincia de Almería, tanto para la observación astronómica como para la coordinación de actividades.

El objetivo es «garantizar que ciudadanía y visitantes puedan vivir la experiencia del eclipse con seguridad, información contrastada y acceso a actividades educativas y culturales», destacó Posadas. El evento principal del eclipse de 2027 se celebrará en el Real Observatorio de la Armada, aunque habrá actividades simultáneas en diferentes puntos de Andalucía, incluyendo espacios destacados en la provincia de Almería. Los municipios podrán solicitar su inclusión como nodos de observación, propuesta que será evaluada por un comité de expertos para asegurar condiciones de visibilidad y seguridad.

El programa prevé también una línea educativa específica. Se habilitarán recursos didácticos para centros escolares, formación docente, proyectos participativos como los 'Embajadores del Eclipse', distribución de kits con instrucciones de observación segura y el impulso de iniciativas de Ciencia Ciudadana, especialmente relacionadas con la protección del cielo nocturno y la reducción de la contaminación lumínica.

La comunicación se coordinará de manera unificada desde la Fundación Descubre, con la colaboración de RTVA, entidades científicas y la Consejería de Turismo, para asegurar información clara, fiable y accesible. Además, se establecerá un sistema de seguimiento y evaluación para garantizar la transparencia y eficacia de todo el proyecto.