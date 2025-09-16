Almería recibe este mes la gran cita mundial de la energía termosolar La capital se convierte en epicentro y escaparate de las investigaciones que se realizan en todo el mundo en un campo en el que la provincia es pionera

. El Palacio de Congresos y Exposiciones Cabo de Gata-Ciudad de Almería de El Toyo será el escenario de SolarPACES 2025, el mayor congreso internacional dedicado a la energía solar térmica de concentración, también conocida como energía termosolar. Del 23 al 26 de septiembre, la capital almeriense reunirá a cientos de expertos, investigadores, representantes institucionales y empresas líderes de todo el mundo para debatir y acelerar el futuro de una de las tecnologías renovables con mayor proyección internacional.

Organizado por SolarPACES, programa de colaboración tecnológica de la Agencia Internacional de la Energía, y con la Plataforma Solar de Almería PSA- Ciemat como institución anfitriona, este encuentro pondrá en valor el papel de España como país líder en investigación y referente mundial en tecnología termosolar.

«España ha sido pionera en el desarrollo de esta tecnología y SolarPACES 2025 es la ocasión perfecta para mostrar al mundo el liderazgo de nuestra ciencia e industria», afirma la investigadora del Ciemat Aránzazu Fernández, primera mujer en presidir el congreso en sus más de tres décadas de historia.

Más allá de su componente científico, según explicaron ayer desde el Ciemat en una nota, SolarPACES 2025 será un punto de encuentro estratégico para impulsar la innovación, favorecer la colaboración internacional y abrir nuevas oportunidades de negocio para la industria española y global. El congreso cuenta ya con más de 500 inscritos procedentes de todo el mundo, «reflejo del enorme interés internacional que despierta esta tecnología», apuntaron.

La energía termosolar se posiciona como una tecnología clave para la transición energética por su capacidad de producir electricidad renovable de forma continua y gestionable, gracias a su almacenamiento térmico en sales fundidas; contribuir a la estabilidad del sistema eléctrico, gracias a la producción de electricidad síncrona, aportando por ello servicios de red que otras renovables no pueden ofrecer; reducir la dependencia de combustibles fósiles y favorecer la autonomía energética e impulsar la descarbonización industrial al suministrar calor directamente a procesos productivos.

España concentra más de un tercio de la capacidad termosolar mundial instalada, con 49 plantas en operación que suman 2,3 GW. Andalucía, líder en el sector, alberga instalaciones pioneras y un ecosistema científico-industrial único que refuerza su protagonismo internacional.

Con este congreso, Almería no solo se convertirá en la capital mundial de la energía termosolar, sino también en el escaparate del compromiso de España con un modelo energético más sostenible, innovador y competitivo.