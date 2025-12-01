Aforo lleno en la Diputación de Almería, con más de 60 alcaldes y ningún medio de comunicación en el pleno

La Diputación de Almería vivió un pleno histórico. No en vano, se trata de un cambio en la cúpula de la entidad motivado por la ... detención de su presidente y su vicepresidente. Más de 60 alcaldes de toda la provincia, y de diferentes partidos, asistieron a la toma de posesión de José Antonio García Alcaína. Sin embargo, no se vio a ningún medio de comunicación 'in situ'.

Periodistas y cámaras ajenas a la entidad se tuvieron que quedar fuera, en dos salas habilitadas para seguir lo que ocurría en el interior del plenario mediante línea interna oficial. Un forma de proceder que provocó, en la jornada del domingo, las quejas de los profesionales de los medios así como de la Asociación de Periodistas-Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL), a la que este lunes se sumaron también la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de Informadores Gráficos de Almería (Aigal).

Estas organizaciones profesionales, a raíz de estos hechos, incidieron en que laConstitución Española de 1978 «reconoce y protege el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión», algo que ven vulnerado.

José Antonio García Alcaína se responsabilizó de esta situación en primera persona. «Pedí que hubiera el mayor número de alcaldes posible», justificó sobre el lleno absoluto del aforo que dejó ayer fuera del pleno a periodistas, cámaras y fotógrafos en su primera intervención como presidente de la Diputación de Almería.