Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sala habilitada para medios en laDiputación EFE / C. Barba

Aforo lleno en la Diputación de Almería, con más de 60 alcaldes y ningún medio de comunicación en el pleno

Asociaciones profesionales critican que la institución provincial haya limitado la entrada de periodistas, cámaras y fotógrafos a la toma de posesión del nuevo presidente

Alicia Amate

Alicia Amate

Almería

Lunes, 1 de diciembre 2025, 23:49

Comenta

La Diputación de Almería vivió un pleno histórico. No en vano, se trata de un cambio en la cúpula de la entidad motivado por la ... detención de su presidente y su vicepresidente. Más de 60 alcaldes de toda la provincia, y de diferentes partidos, asistieron a la toma de posesión de José Antonio García Alcaína. Sin embargo, no se vio a ningún medio de comunicación 'in situ'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una bebé de 15 meses en Almería
  2. 2 Muere el conductor del trailer accidentado tras chocar con un camión en la A-7 a su paso por Sorbas
  3. 3 García Alcaína, «un alcalde más», nuevo presidente de la Diputación de Almería
  4. 4 Roquetas inaugura un museo que se adentra en el origen y transformación del municipio
  5. 5 El Ejido adjudica las obras del Camino de la Mancha por más de 600.000 euros
  6. 6 Vox propone regular la estética exterior de los comercios ejidenses
  7. 7 David Bisbal revoluciona el Metro de Madrid: inaugura el Tren de la Navidad a todo ritmo
  8. 8 Los profesionales de ERACIS y Servicios Sociales en Vícar se forman para combatir rumores y prejuicios
  9. 9 La Junta reparará el dique de poniente del puerto de Adra con una inversión de medio millón de euros
  10. 10 Fernández-Pacheco defiende que el relevo en la Diputación de Almería es un acto de «normalidad democrática»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Aforo lleno en la Diputación de Almería, con más de 60 alcaldes y ningún medio de comunicación en el pleno

Aforo lleno en la Diputación de Almería, con más de 60 alcaldes y ningún medio de comunicación en el pleno