Presentación de la programación de actividades de Adra R.I.

Adra presenta las actividades del 25N para luchar contra la violencia de género

Los actos se desarrollan desde el 24 de noviembre al 1 de diciembre e incluyen exposiciones, conferencias, actividades educativas, deportivas y culturales

R.I.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:44

Comenta

El Ayuntamiento de Adra ha presentado esta mañana la programación organizada con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer ( ... 25N), que se desarrollará desde el 24 de noviembre al 1 de diciembre e incluirá exposiciones, conferencias, actividades educativas, deportivas y culturales.

