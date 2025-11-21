Adra presenta las actividades del 25N para luchar contra la violencia de género

El Ayuntamiento de Adra ha presentado esta mañana la programación organizada con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer ( ... 25N), que se desarrollará desde el 24 de noviembre al 1 de diciembre e incluirá exposiciones, conferencias, actividades educativas, deportivas y culturales.

La concejala de Igualdad, Elisa Fernández, acompañada de la edil de Presidencia, María Paz Fernández, ha subrayado durante la presentación la importancia de mantener activa la conciencia social frente a esta lacra, ya que «el 25N es una fecha para recordar, pero sobre todo para actuar». «Desde el Ayuntamiento de Adra reforzamos nuestro compromiso con las mujeres que sufren violencia y con la prevención desde la educación y la sensibilización», ha asegurado, invitando a toda la ciudadanía a participar en los actos, «porque la erradicación de la violencia de género es una tarea de todos».

Asimismo, ha destacado el carácter transversal del programa, explicando que «hemos preparado actividades para todas las edades y sectores, desde la comunidad educativa hasta las familias, incorporando formación, cultura y deporte. Nuestro objetivo es generar espacios de reflexión, apoyo y aprendizaje que fortalezcan la igualdad y desmonten los comportamientos que permiten que la violencia de género siga existiendo».

Actividades principales del 25N

La agenda comenzará el 24 de noviembre con la exposición 'María Lejárraga y Manuel de Falla: encuentro en Granada', del Centro Andaluz de las Letras, que podrá visitarse en el Auditorio 'Ciudad de Adra' hasta el 1 de diciembre, en horario de 17.00 a 22.00 horas. El 25 de noviembre, día central de la campaña, se celebrará a partir de las 11.00 horas la lectura del manifiesto y la marcha contra la violencia de género en la Plaza Puerta del Mar, una actividad en la que colabora el Área de Igualdad de la Diputación Provincial de Almería; seguida de la conferencia educativa 'Entorno Digital Seguro para Menores', dirigida a los IES del municipio con Luis R. Campos, Libertad Martínez y José Luis Calatrava. También se llevará a cabo la IV Carrera de obstáculos por la Igualdad, organizada junto al IES Abdera, y la formación 'Delitos en la red y Violencia de Género' en el Centro de Interpretación de la Pesca, con Luis R. Campos y Estefanía Molina.

La programación continuará el 28 de noviembre con la Escuela de Familia y el coloquio 'Educar en Igualdad para Prevenir la Violencia de Género', en el Centro de Interpretación de la Pesca, de 10.30 a 12.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo. Por la noche, el Auditorio 'Ciudad de Adra' acogerá una lectura dramatizada y comentario de textos de María Lejárraga, a cargo de Rocío P. Salinas.

Además, durante este jueves, 20 de noviembre, ya se ha disfrutado de una actividad previa: un viaje a Guadix, organizado dentro de las iniciativas municipales ligadas al 25N. El Ayuntamiento ha remarcado que todas las actividades están abiertas a la ciudadanía y forman parte del compromiso municipal dentro del marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.