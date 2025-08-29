Activada la fase de emergencia nivel 1 por un incendio forestal en Lubrín El operativo ha procedido al desalojo preventivo de cinco personas de las zonas de Los Albaricos y Fuente de los Albaricos de la localidad almeriense de Bédar

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha elevado, a las 05:46 horas de hoy viernes 29 de agosto, a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) en la provincia de Almería, por un incendio declarado en el Paraje de las Cubillas en Lubrín.

Esta fase se activa en aquellos incendios en los que, pudiendo ser controlados con los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía se estima, por su posible evolución, la necesidad de la puesta en práctica de medidas para la protección de las personas y de los bienes de naturaleza no forestal. En este caso, el operativo ha procedido al desalojo preventivo de cinco personas de las zonas de Los Albaricos y Fuente de los Albaricos de la localidad almeriense de Bédar.

Efectivos de Infoca, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), mantienen desplegados en la zona 11 grupos de especialistas, cinco vehículos y cinco técnicos, al amanecer se han incorporado los medios aéreos. Sobre el terreno también se encuentra la Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones. El Infoca ha informado de que las fuertes rachas de viento, de hasta 50 km/h, están complicando las labores de extinción del incendio.

El teléfono de emergencias 1-1-2 comenzó a recibir avisos de la ciudadanía alertando del incendio sobre las 23.00 horas de ayer jueves y de inmediato alertó a la Guardia Civil, a la Policía Local, así como a los efectivos de Bomberos y el Centro Operativo Provincial (COP) Infoca que desplazó medios de inmediato. También se ha movilizado al Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA). Efectivos del servicio provincial de Protección Civil de la Agencia de Emergencias de Andalucía también se han desplazado al Puesto de Mando Avanzado.

