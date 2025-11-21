Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Acaba la temporada de riesgo alto de incendios en Almería con 2.389 hectáreas quemadas, la mayoría matorral

Ha habido dos grandes incendios forestales, que se consideran los que afectan a más de 500 hectáreas: el de Huércal de Almería, el 3 de mayo; y el de Lubrín, el 28 de agosto

A. Maldonado

Almería

Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:13

Comenta

El matorral ha sido el gran perjudicado durante la temporada de alto riesgo de incendios en la provincia. La delegada del Gobierno de la Junta ... de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, ha presidido este jueves el comité asesor del Plan Infoca, en el que se ha hecho balance del periodo que arrancó el 1 de junio y se ha prolongado hasta el 1 de noviembre, con 2.389 hectáreas afectadas de las que 14 hectáreas eran de arbolado y 2.375 de matorral, lo que supone el 99,4% del total arrasado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En libertad con medidas cautelares los cinco detenidos del Caso Mascarillas
  2. 2 El presidente de la Diputación de Almería presenta su renuncia
  3. 3 Puente fija 2027 para completar el tramo entre Almería y la frontera francesa del Corredor Mediterráneo
  4. 4 En libertad con medidas cautelares los cinco detenidos del Caso Mascarillas
  5. 5 Paradela: «Vamos a impulsar la indicación geográfica protegida del Mármol de Macael»
  6. 6 Máxima expectación en los juzgados de Almería por las declaraciones de los detenidos en la Diputación
  7. 7 Adra restablece el suministro de agua y levanta las restricciones gracias a un nuevo convenio con regantes
  8. 8 El PP de Almería pone fin a su silencio: Fernández-Pacheco y Repullo comparecen este viernes
  9. 9 El PSOE pide la dimisión de los tres cargos del PP detenidos: «No pueden seguir representando a los almerienses»
  10. 10 Directo | Rueda de prensa de Antonio Repullo y Ramón Fernández Pacheco desde Almería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Acaba la temporada de riesgo alto de incendios en Almería con 2.389 hectáreas quemadas, la mayoría matorral

Acaba la temporada de riesgo alto de incendios en Almería con 2.389 hectáreas quemadas, la mayoría matorral