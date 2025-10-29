Más de 48.000 euros para remodelar las paradas de La Cepa en Huércal de Almería

La delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Dolores Martínez; el alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres, y el director-gerente del ... Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería, Luis Miguel Carmona, han presentado oficialmente el proyecto de remodelación de la parada situada en las inmediaciones del Parque Comercial La Cepa de la localidad.

La entidad metropolitana ha ejecutado dos puntos de parada en las inmediaciones de la glorieta de acceso al parque comercial, cubriendo ambos sentidos de ida y vuelta, y adecuándose al proyecto de desdoblamiento de la carretera N-340 acometido recientemente por parte del Ayuntamiento huercalense.

Así lo explicaba la delegada de Fomento que durante la presentación de las obras recordó que «con esta mejora se continua dando solución a demandas históricas tanto de los vecinos y empresarios del municipio de Huércal como de los propios conductores de las líneas de autobús y muestran el compromiso que de la Junta de Andalucía para dar respuesta a las nuevas demandas de movilidad y sinergias existentes entre los municipios del área metropolitana y que vienen a consolidar y potenciar los nuevos centros de atracción comercial como son La Cepa y el Cemar».

Por su parte el director-gerente del Consorcio ha explicado que los trabajos a realizar consistirán principalmente en la ejecución de las, hasta ahora inexistentes, paradas del ámbito cercano al parque comercial garantizando el acceso universal a todos los usuarios, principalmente a aquellos con movilidad reducida, que hasta ahora no podían acceder libremente a la parada. Según explicaba Carmona, «en la actuación ha sido necesaria la construcción de una rampa peatonal acorde a la normativa de accesibilidad y la adecuación de la calzada para la parada de autobús, con la demolición y posterior reposición del acerado y bordillos, eliminación de jardineras, pintura y demás elementos de espera. Adicionalmente se ha instalado una marquesina en la parada sentido Almería, al ser esta la que presenta el mayor número de usuarios, y de un poste en la parada espejo».

Por su parte, el alcalde de Huércal de Almería ha mostrado su agradecimiento al Consorcio de Transporte por la decidida apuesta por mejorar el servicio de transporte público que se presta a los vecinos, destacando que «supone trabajar por una movilidad pública y de calidad para todos los huércalenses a través de instalaciones que permitan, por un lado, un acceso adecuado a los autobuses y, por otro, un tiempo de espera en condiciones de confortabilidad para los viajeros«.

Durante el acto, el director-gerente del Consorcio, Luis Miguel Carmona, puso en valor los esfuerzos realizados por el ente consorcial para mejorar el servicio de transporte en todo el área metropolitana de Almería donde se están realizando continuas mejoras en los puntos de parada en los que se venían detectando deficiencias históricas como en este año en el que con la inversión realizada por el Consorcio en el municipio de Huércal, con un coste superior a los 48.000 euros de un total, son ya más de 1.200.000 euros los acometidos por el Plan de Inversión de al Entidad durante el periodo 2019-2025.