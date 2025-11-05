Una última oportunidad para que los jóvenes chefs almerienses brillen en la alta cocina

Últimos 15 días para que las escuelas almerienses inscriban a sus alumnos en la esperada convocatoria del Premio Promesas de la alta cocina de Le ... Cordon Bleu Madrid. Certamen que, año tras año, impulsa el talento de los estudiantes de cocina de toda España. Considerado como uno de los reconocimientos más importantes dentro del ámbito gastronómico nacional, este premio ofrece a los futuros chefs la oportunidad de continuar su formación en una de las escuelas culinarias más prestigiosas del mundo.

Almería es una de las provincias que más finalistas ha conseguido durante las 13 ediciones anteriores con 10 participantes del IES Almeraya. Entre ellos destacan un ganador Cristóbal Muñoz (I Edición) y una segunda clasificada Nuria García Ruiz (IV Edición). Andalucía despunta a su vez por llevar a las finales a 29 estudiantes, posicionándose como la Comunidad Autónoma con más finalistas.

Con esta nueva convocatoria del certamen nacional, Le Cordon Bleu Madrid renueva su compromiso con las nuevas generaciones de cocineros al ofrecerles una oportunidad de gran valor para seguir formándose en Le Cordon Bleu Madrid, a través de dos becas otorgadas a los primeros clasificados, de 24.000 euros y 9.000 euros, respectivamente. La organización premiará también el esfuerzo de los centros en promover el certamen con una ayuda económica de 1.500 euros para la escuela del primer clasificado.

La institución académica vuelve a reforzar su vínculo y compromiso con la gastronomía española, en una cita que un año más busca contribuir de manera efectiva en la formación de los jóvenes estudiantes con mayor potencial del panorama gastronómico nacional. Tal y como declara Andrea Loureiro, directora del Premio: «Cada edición es un descubrimiento. Nos permite conocer el talento de jóvenes que están dando sus primeros pasos y apoyarles de forma activa en su crecimiento profesional y personal. Este certamen es una invitación a creer en el esfuerzo y en la formación, y ofrece una oportunidad real de desarrollo, en un contexto económico complejo y ante un sector cada vez más competitivo.»

¿Cómo optar al XIV Premio Promesas de la alta cocina de Le Cordon Bleu Madrid?

El Premio Promesas de la Alta Cocina está dirigido a jóvenes menores de 25 años que estén cursando el último año de sus estudios de cocina en centros de formación de cocina españoles. Los interesados podrán inscribirse hasta el 19 de noviembre con el envío de su candidatura de forma individual o a través de su escuela de cocina a la dirección premiopromesas@ufv.es.

De entre todas las solicitudes que lleguen, se seleccionarán un máximo de 50 aspirantes en función de su talento, expediente académico, liderazgo y actitud profesional. Los seleccionados se anunciarán el 27 de noviembre y deberán presentar una receta y un vídeo de la misma antes del 15 de enero de 2026, con los que se evaluará sus conocimientos. Tras una fase de votación en redes sociales, el 23 de febrero se darán a conocer los 10 finalistas, que competirán en la gran final de abril en las cocinas de Le Cordon Bleu Madrid. Allí elaborarán un plato con ingredientes comunes que deberán presentar ante un jurado compuesto por reconocidas figuras de la gastronomía nacional.

En la pasada edición, María Bazar Verdes, estudiante del CIFP Paseo das Pontes de A Coruña, se alzó con el primer premio tras conquistar al jurado presidido por el chef Javier Olleros, chef del restaurante Culler de Pau (Pontevedra), distinguido con 2 estrellas Michelin y 3 soles Repsol. En años anteriores, el certamen ha contado con figuras el panorama gastronómico español como Eduard Xatruch, Joan Roca, Jesús Sánchez, Martín Berasategui, Pedro Subijana o Andoni Luis Aduriz.