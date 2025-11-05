Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una última oportunidad para que los jóvenes chefs almerienses brillen en la alta cocina

La escuela Cordon Bleu Madrid convoca una nueva edición nacional del Premio Promesas de la alta cocina

R. I.

Almería

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:38

Comenta

Últimos 15 días para que las escuelas almerienses inscriban a sus alumnos en la esperada convocatoria del Premio Promesas de la alta cocina de Le ... Cordon Bleu Madrid. Certamen que, año tras año, impulsa el talento de los estudiantes de cocina de toda España. Considerado como uno de los reconocimientos más importantes dentro del ámbito gastronómico nacional, este premio ofrece a los futuros chefs la oportunidad de continuar su formación en una de las escuelas culinarias más prestigiosas del mundo.

