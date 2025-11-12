Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El toro de lidia, protagonista en Almería de la II Semana Gastronómica dedicada a este producto

Once establecimientos ofrecerán platos exclusivos y un 'showcooking' en el Mercado Central el lunes 24

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 15:03

Almería se prepara para saborear la tradición con la II Semana Gastronómica del Toro de Lidia, que se celebrará del 21 al 30 de noviembre ... en once establecimientos hosteleros. Durante diez días, los amantes de la buena mesa podrán disfrutar de recetas únicas elaboradas con carne de toro, en una iniciativa impulsada por la Asociación de Hostelería de Almería (Ashal) con la colaboración del Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial.

