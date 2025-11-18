Suflí se degusta en la Feria de Productos Gastronómicos de la comarca

El municipio de Suflí acoge este fin de semana la V Feria de Productos Gastronómicos y su comarca, un evento que se consolida como referente ... en lo que a gastronomía se refiere ya que ofrece al visitante una amplia gama de productos comarcales, desde embutidos, quesos, vino, patatas fritas, mantecados y sobre todo su producto estrella que es la 'Fritada de Suflí' y la incorporación de una nueva empresa de encurtidos.

El delegado de Turismo, Cultura y Deporte, Juan José Alonso, ha presentado esta feria que se celebrará los días 22 y 23 de noviembre entre las localidades de Suflí y Sierro. Alonso ha destacado que este será un fin de semana gastronómico «que no solo impulsa el turismo interior si no que refuerza la actividad económica de los artesanos y pueblos del Almanzora».

Por otra parte, el alcalde de Suflí, Raúl Garrido, ha invitado a toda la provincia de Almería y en especial a la comarca del Alto Almanzora «a recorrer las calles de su pequeño pueblo, estrechas y laberínticas, típicas de localidades árabes». Así mismo ha animado a visitar «sitios emblemáticos como los centros de interpretación del aceite y del Yeso, el templo parroquial y la fuente publica y el mirador».

Se trata de una Feria que ofrece degustaciones, venta directa y actividades paralelas a lo largo de todo el fin de semana y como en ediciones anteriores, se celebra en paralelo a las Jornadas Micológicas de Sierro, combinando actividades de recolección de setas, talleres de cocina, conferencias y degustaciones.

Por su parte, el diputado de Promoción Agroalimentaria, Carlos Sánchez, ha destacado que es un orgullo que la «V Feria Gastronómica de Sufli y su comarca reúna nuevamente a las empresas integradas en la marca Sabores Almería, verdadero estandarte de la excelencia de nuestros productos agroalimentarios. Esta cita permite poner en valor la calidad de los alimentos elaborados en nuestra tierra, además de reforzar la visibilidad de los productores locales».

«La gastronomía de Almería se fortalece con eventos como este, donde nuestro sello gourmet actúa de plataforma para mostrar nuestros productos auténticos y tradicionales. Invitamos a todos a disfrutar de esta propuesta, porque consumir Sabores Almería es aportar por el territorio, por la innovación y por la excelencia de nuestra provincia», ha añadido Sánchez.