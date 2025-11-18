Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Suflí se degusta en la Feria de Productos Gastronómicos de la comarca

Este evento, que se celebrará los días 22 y 23 de noviembre, refuerza el atractivo turístico y gastronómico del Almanzora

R. I.

Almería

Martes, 18 de noviembre 2025, 14:09

Comenta

El municipio de Suflí acoge este fin de semana la V Feria de Productos Gastronómicos y su comarca, un evento que se consolida como referente ... en lo que a gastronomía se refiere ya que ofrece al visitante una amplia gama de productos comarcales, desde embutidos, quesos, vino, patatas fritas, mantecados y sobre todo su producto estrella que es la 'Fritada de Suflí' y la incorporación de una nueva empresa de encurtidos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La UCO confirma siete detenciones en la Diputación de Almería, entre ellos el presidente y el vicepresidente
  2. 2 Extraen 9,5 millones de metros cúbicos de agua y causan un daño al ecosistema de más de 400 millones de euros
  3. 3 Abre uno de los Mercadonas más grandes de todo el país en El Ejido
  4. 4 El Gobierno de Garrucha interpone una querella por presunto desvío sistemático de fondos públicos
  5. 5 La UCO confirma siete detenciones en la Diputación de Almería, entre ellos el presidente y el vicepresidente
  6. 6 Moreno afirma que no tiene «ninguna información» tras las detenciones: «Desconozco cuál es la causa»
  7. 7 El Ejido incrementa medios para la Policía Local con la adquisición de 86 chalecos antibalas
  8. 8 Muere el conductor de un coche que circulaba en sentido contrario en la A-7 en Huércal de Almería
  9. 9 IU y Podemos señalan a Moreno tras la detención del presidente de Diputación de Almería
  10. 10 Profesionales del Hospital de Poniente amplían su formación sobre drogodependencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Suflí se degusta en la Feria de Productos Gastronómicos de la comarca

Suflí se degusta en la Feria de Productos Gastronómicos de la comarca