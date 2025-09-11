'Sabores Almería' vuelve a brillar en Miami con diez empresas en la Feria Americas Food Esta acción se lleva a cabo gracias a la colaboración entre la marca gourmet de la provincia, la Cámara de Comercio de Almería y la Cámara de Comercio de España en Miami

R. I. Almería Jueves, 11 de septiembre 2025, 14:23 Comenta Compartir

La Feria Americas Food & Beverage Show & Conference ya ha echado a rodar. Así los productos de la provincia de Almería están brillando en el Miami Beach Convention Center, donde las diez empresas de 'Sabores Almería' estarán hasta el 12 de septiembre.

Tras el éxito del año pasado y gracias a la colaboración entre 'Sabores Almería' y la Cámara de Comercio, las empresas de la marca gourmet han vuelto a este importante evento para intensificar su presencia internacional gracias a su participación en esta vigésimo novena edición, organizado por la Cámara de Comercio de Almería y la Cámara de Comercio de España en Miami, en el marco del programa Pyme Global.

Durante la jornada de inauguración, el diputado de Promoción Agroalimentaria, Carlos Sánchez, y el vicepresidente, José Antonio García, junto al presidente de la Cámara de Comercio de Almería, Jerónimo Parra, y la directora general, María Dolores Garcés, han acompañado a las diez empresas que estarán ubicadas en el espacio de España. El espacio de 60m2 de 'Sabores Almería ha recibido visitas de diferentes representantes, entre ellos la presidenta de la Cámara de Comercio de España en Miami, Mónica Vázquez y la cónsul general de España en Miami, Belén Alfaro, han podido conocer la excelencia de los productos almerienses.

Durante esta primera jornada, los productos almerienses han despertado el interés del público estadounidense, donde las empresas han dado a conocer todos los detalles de sus alimentos. Las diez empresas que están intensificando su presencia internacional a través de las reuniones que están manteniendo. En concreto son Oleo Almanzora, Embutidos Caseros y Jamones Peña Cruz, Lorusso, Campos de Uleila, Castillo de Tabernas, Miel Sierra de los Filabres, Luxeapers, Vegavilanos, Desuflí e industrias Cárnicas Diego Molina.

El diputado Carlos Sánchez ha destacado durante esta primera jornada que «volvemos a Miami con más fuerza y más ilusión que nunca. 'Sabores Almería' representa lo mejor de nuestra tierra y esta feria es una ventana extraordinaria para que nuestras empresas puedan crecer en el mercado internacional. La presencia de estas diez empresas refleja el talento, la innovación y la calidad de los productores almerienses. Estamos orgullosos de comprobar cómo cada vez más profesionales y distribuidores internacionales reconocen en nuestros productos un sello de excelencia ligado a la provincia de Almería».

«El compromiso de la Diputación es seguir apoyando a nuestras empresas en su proceso de internacionalización porque sabemos que detrás de cada producto hay empleo y desarrollo para nuestros municipios. Nuestra marca gourmet es hoy sinónimo de calidad, confianza, salud y de prestigio en los mercados más exigentes», ha señalado el diputado de Promoción Agroalimentaria, quien, junto al vicepresidente, José Antonio García, han estado arropando a todas las empresas durante esta primera jornada, así como manteniendo reuniones con agentes del sector agroalimentario.

El presidente de la Cámara de Comercio de Almería, Jerónimo Parra, ha subrayado en esta primera jornada de feria la destacada presencia de Almeria y las 10 empresas expositoras que asisten a la Americas Food de Miami: «La oferta gastronómica gourmet de las empresas pertenecientes a 'Sabores Almería' está marcando una presencia altamente diferenciadora en el conjunto de la feria tanto por la calidad de los productos mostrados como por la presencia identificadora de Flavours From Almería que atrae a numerosos visitantes profesionales. Esta feria una punto de encuentro clave para el mercado americano y Almería a nivel provincial está presente de forma sobresaliente en el marco del Pabellón de España. Es la única provincia participante con marca geográfica. Nuestras empresas hacen una apuesta clara por un mercado con un enorme potencial», ha dicho Jerónimo Parra.

La participación agrupada de Almería ha sido organizada por la Cámara de Comercio de Almería con el apoyo de la Cámara de Comercio de España en Miami, y destaca por su seña de identidad que es la imagen de Flavours of Almería que da la bienvenida al visitante. Esta acción internacional forma parte del programa Pyme Global cofinanciado con fondos Feder que desarrolla la Cámara de Almería. Se enmarca igualmente en el marco de colaboración entre Cámara Almeria y Diputación para la internacionalización de la marca y empresas de Sabores Almería

Las empresas de la marca 'Sabores Almería' se encuentran en un espacio de 60 metros cuadrados aproximadamente en un nuevo diseño de stand en formato isla, en cuya parte superior destaca como seña de identidad la imagen de Flavours of Almería; el stand se encuentra situado en una de las entradas principales al pabellón de España en un espacio de gran flujo de visitantes. Precisamente España ocupa un lugar central en la Americas Food & Beverage Show de este año con uno de sus pabellones internacionales más grandes -gestionado por la Cámara de Comercio de España en Miami-cerca de 60 stands que destacan la rica herencia culinaria del país y su liderazgo en el comercio global.

Las diez empresas

Industrias Cárnicas Diego Molina: Es una empresa familiar dedicada a la fabricación, comercialización y distribución de productos cárnicos elaborados, principalmente embutidos y productos frescos.

Oleo Almanzora: Es una empresa familiar oleícola de Andalucía, de varias generaciones donde se han ido transmitiendo de unos a otros los valores y conocimientos del Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE).

Peña Cruz: La mayoría de sus productos no utilizan conservantes ni colorantes artificiales, en un proceso de elaboración y curación natural, garantizando productos caseros, con un aroma y sabor único.

Campos de Uleila: Se trata de una empresa de carácter familiar con el reto de crear un gran aceite que fuese reconocido por su calidad. En 2002 se pusieron en marcha con juventud y experiencia, ilusión y afán de superación.

Lorusso: Es una empresa familiar hispano/italiana que une tradición e innovación, expresión rural con internacionalización, sencillez y originalidad con diseño…, para la elaboración de mermeladas

Castillo de Tabernas: Su olivar, situado en el valle del desierto de Tabernas, en Almería, posee un microclima excelente para el aceite, que permite obtener un aceite de oliva virgen extra único en el mundo.

Luxeapers: En Nacimiento se sitúa Luxeapers, una compañía con más de 60 años de experiencia en el sector alimentario, que ofrece una amplia gama de encurtidos y aceitunas.

Miel Sierra Filabres: 40.000 abejas trabajan, viajando unos 45.000 km y visitando más de un millón de flores para reunir el néctar suficiente para producir los 250 gr de miel que lleva cada uno de sus botes.

Desuflí: Preservamos la calidad y sabor excepcional de nuestros productos implementando las técnicas culinarias clásicas de baño de agua. Sus procesos no requieren de ningún tipo de aditivos.

VegaVilanos: Destacan por ofrecer alimentos veganos, ecológicos y regenerativos. Tienen un compromiso con las prácticas agrícolas sostenibles y el mundo rural con sus productos.