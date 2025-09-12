'Sabores Almería' refuerza en Miami su presencia y estrecha lazos con el mercado norteamericano Durante esta edición las diez empresas participantes, Diputación y Cámara de Comercio han llevado a cabo una intensa agenda de reuniones

Almería y sus productos han vuelto a brillar y a mostrar su excelencia en una nueva edición de la Feria Americas Food & Beverage Show & Conference. En esta cita han participado diez empresas de 'Sabores Almería', que han estado arropadas por la Diputación de Almería y por la Cámara de Comercio de Almería.

Esta edición ha sido todo un éxito y gracias a la colaboración entre 'Sabores Almería' y la Cámara de Comercio, las empresas de la marca gourmet han vuelto a este importante evento para intensificar su presencia internacional en esta feria que ha estado organizada por la Cámara de Comercio de Almería y la Cámara de Comercio de España en Miami, en el marco del programa Pyme Global.

Durante esta vigésima novena edición, las empresas han estado acompañadas por el diputado de Promoción Agroalimentaria, Carlos Sánchez, y el vicepresidente, José Antonio García, junto al presidente de la Cámara de Comercio de Almería, Jerónimo Parra, y la directora general, María Dolores Garcés. Durante estos días, los visitantes han podido degustar la excelencia de los productos agroalimentarios de la provincia, a la vez que han mantenido numerosas reuniones.

La Diputación de Almería y la Cámara de Comercio de Almería han mantenido una intensa agenda de reuniones con agentes del sector, así como con ICEX. Fruto de estas reuniones, la provincia de Almería ha reforzado sus lazos y sus relaciones con el mercado norteamericano. Además, la delegación almeriense en Miami ha asistido a los premios Friends of Spain Awards Ceremony, organizada conjuntamente por el Foro de Marcas Renombradas Españolas – FMRE y la Cámara de Comercio. Este evento internacional de alto nivel ha reunido en Miami a autoridades, líderes empresariales, marcas icónicas y medios de comunicación para rendir homenaje a personas, empresas e instituciones que han contribuido significativamente al fortalecimiento de la imagen y presencia de España en Estados Unidos.

La empresa almeriense Cosentino ha sido uno de los participantes en los premios. José Antonio García y Carlos Sánchez han felicitado a Eduardo Cosentino, por el trabajo que realizan en favor de la provincia de Almería. Concretamente ha participado en la categoría Friends of Spanish Brands, que se concede a personas o empresas estadounidenses que hayan contribuido a la visibilidad, crecimiento o entrada exitosa de una marca española en el mercado estadounidense. Los homenajeados son nominados directamente por las propias empresas españolas, como una forma de reconocer su colaboración estratégica y apoyo en la expansión de la marca.

El diputado Carlos Sánchez ha valorado positivamente la presencia de 'Sabores Almería' en esta feria: «Las reuniones que hemos mantenido en Miami con agentes del sector y con instituciones como ICEX han sido muy productivas. Gracias a esta intensa agenda, hemos reforzado la relación de Almería con el mercado norteamericano y abierto nuevas vías de colaboración que serán clave para el futuro de nuestras empresas».

Además, el diputado de Promoción Agroalimentaria ha destacado que «Almería y sus productos gourmet han vuelto a demostrar en Miami por qué somos una referencia de calidad y excelencia. La participación de diez empresas de Sabores Almería en esta feria internacional refuerza la proyección de nuestra marca en un mercado tan competitivo como el norteamericano. Desde la Diputación estamos convencidos de que el futuro de nuestras empresas pasa por abrirse al mundo, y por eso apoyamos y apostamos decididamente su presencia en eventos de esta magnitud».

El presidente de la Cámara de Comercio de Almería, Jerónimo Parra, ha destacado la presencia con stand propio en Miami d diez empresas almerienses que muestra las excelencias de sus productos agroalimentarios está propiciando en estas jornadas de feria con interesantes contactos comerciales y de negocio con posibles importadores o distribuidores con gran capacidad de acceso al mercado americano: «Éste es un mercado que no se puede obviar a pesar de las actuales circunstancias de su política comercial; nuestras empresas, no obstante, están aportando por entrar o crecer aquí y a la vez, sondear otros mercados como el latinoamericano. Ese acompañamiento en su expansión internacional es justamente donde la Cámara vuelca una parte fundamental de su labor; hemos tenido la oportunidad de recibir en nuestro stand a la directora general de Cámara de España, Inmaculada Riera, quien ha comprobado in situ el valor añadido de programas europeos de apoyo a las empresas que como en este caso, Pyme Global, da a las pymes instrumentos para tener presencia y posicionarse en el mundo».

Así, tanto el presidente de la Cámara, Jerónimo Parra, como Inmaculada Riera, han destacado la oportunidad y valor que aporta la colaboración público-privada como en este caso, entre la Cámara y la Diputación, con el vicepresidente José Antonio García, y el diputado Carlos Sánchez, quienes han mantenido un encuentro en el propio stand en que ha participado la también la directora general de la Cámara de Almería.

La participación agrupada de Almería ha sido organizada por la Cámara de Comercio de Almería con el apoyo de la Cámara de Comercio de España en Miami, y han participado las empresas de Oleo Almanzora, Embutidos Caseros y Jamones Peña Cruz, Lorusso, Campos de Uleila, Castillo de Tabernas, Miel Sierra de los Filabres, Luxeapers, Vegavilanos, Desuflí e industrias Cárnicas Diego Molina. Esta acción internacional forma parte del programa Pyme Global cofinanciado con fondos FEDER que desarrolla la Cámara de Almería. Se enmarca igualmente en el marco de colaboración entre Cámara Almeria y Diputación para la internacionalización de la marca y empresas de Sabores Almería.