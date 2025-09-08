'Sabores Almería' llega por segundo año consecutivo a la Feria Americas Food Desde el 10 al 12 de septiembre, diez empresas de la marca gourmet mostrarán la excelencia de los productos agroalimentarios de la provincia en Miami

R. I. Almería Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:57

La provincia de Almería mostrará por segundo año consecutivo la excelencia de los productos agroalimentarios de la marca gourmet 'Sabores Almería' en una de las ferias más importantes del país, la Americas Food & Beverage Show & Conference, que se celebra en Miami del 10 al 12 de septiembre.

Tras el éxito del año pasado y gracias a la colaboración entre 'Sabores Almería' y la Cámara de Comercio, las empresas de la marca gourmet volverán al país norteamericano para mostrar sus productos e intensificar su presencia internacional gracias a su participación en esta feria que se celebra en Miami Beach Convention Center, organizada por la Cámara de Comercio de Almería y la Cámara de Comercio de España en Miami, en el marco del programa Pyme Global.

Así, el diputado de Promoción Agroalimentaria, Carlos Sánchez, y el vicepresidente, José Antonio García, acompañarán a la delegación almeriense, junto al presidente de la Cámara de Comercio de Almería, Jerónimo Parra, y a las diez empresas que estarán ubicadas en el espacio de España.

Las empresas que asisten a esta vigésimo novena edición de Americas Food & Beverage Show & Conference de Miami son Oleo Almanzora, Embutidos Caseros y Jamones Peña Cruz, Lorusso, Campos de Uleila, Castillo de Tabernas, Miel Sierra de los Filabres, Luxeapers, Vegavilanos, Desuflí e industrias Cárnicas Diego Molina.

El diputado Carlos Sánchez ha destacado el éxito del año pasado y ha señalado que «llevamos por segundo año consecutivo a la Americas Food & Beverage de Miami lo mejor de nuestra tierra con la marca gourmet Sabores Almería. Esta feria es una ventana estratégica para que nuestras empresas sigan consolidando su presencia en el mercado norteamericano y para abrir nuevas oportunidades comerciales en un espacio en el que se dan cita los principales responsables del sector».

De igual forma, Sánchez ha puesto en valor que «la experiencia del año pasado fue muy positiva y este año damos un paso más: hemos aumentado tanto el número de empresas participantes como la superficie expositiva. Además, contamos con un stand renovado, con una imagen muy atractiva y situado en una de las principales entradas del pabellón de España, lo que garantiza gran visibilidad para nuestros productos».

Por último, el diputado de Promoción Agroalimentaria ha destacado el trabajo que se realiza desde la Diputación de Almería y 'Sabores Almería' para poner en valor los productos de la provincia: «Con iniciativas como ésta, impulsamos la internacionalización de nuestras pymes, generamos riqueza y empleo en la provincia y proyectamos al mundo la excelencia agroalimentaria que distingue a la provincia de Almería».

Para el presidente de la Cámara, Jerónimo Parra, « estar por segunda vez exponiendo los productos almerienses en esta feria tan importante se debe a que la experiencia del año anterior fue altamente positiva y que las empresas almerienses apuestan por seguir posicionándose en el marcado americano. Y en ese sentido, nuestro objetivo como Cámara es apoyarlas en ese proceso de expansión internacional en un recorrido en el que la colaboración con la Diputación Provincial es fundamental para impulsar, fuera de nuestras fronteras la marca Sabores Almería.

En la edición de este año, la presencia de empresas expositoras almerienses pertenecientes a la marca Sabores Almería promovida por Diputación de Almería, presenta novedades destacadas: crece respecto al año pasado en número de participantes y aumenta igualmente la superficie ocupada por la provincia en el Wtcm, que es, en 2026 de 600 metros cuadrados aproximadamente.

La presencia de Almería, organizada por la Cámara de Comercio de Almería con el apoyo de la Cámara de Comercio de España en Miami, presenta además un nuevo diseño de stand en formato isla, en cuya parte superior destaca como seña de identidad la imagen de Flavours of Almería; el stand se encuentra situado en una de las entradas principales al pabellón de España en un espacio de gran flujo de visitantes. Precisamente España ocupa un lugar central en la Americas Food & Beverage Show de este año con uno de sus pabellones internacionales más grandes -gestionado por la Cámara de Comercio de España en Miami-cerca de 60 stands que destacan la rica herencia culinaria del país y su liderazgo en el comercio global.

Precisamente España es este año el País de Honor de la feria lo que pone en valor el apoyo al evento y a su creciente influencia en los mercados de alimentos y bebidas en todo el hemisferio occidental.

La Feria y conferencia de alimentos y bebidas de las Américas (AF&B) es el punto de encuentro para los encargados de la toma de decisiones, procedentes de todas partes del hemisferio y el mundo. El 50 % de los asistentes a la feria son responsables de la toma de decisiones y, por consiguiente, la Feria y conferencia AF&B es el foro ideal para conocer a clientes, proveedores de productos, prestadores de servicios, suministradores, distribuidores y expertos del sector.

La Feria y conferencia de alimentos y bebidas de las Américas está abierta solamente a integrantes del sector, por lo que constituye un evento de empresa a empresa exclusivamente. A los asistentes a la feria les interesa buscar productos nuevos e innovadores para abastecer sus estantes, añadirlos a sus menús e impresionar a sus clientes.

La participación agrupada en Miami es una acción de la Cámara de Almería y Cámara de España en el marco del programa PYME Global, cofinanciado por Fondos Feder y el apoyo de la Diputación de Almería.