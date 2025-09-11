Una ruta con los mejores desayunos de Almería La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (Ashal) ha puesto en marcha una nueva iniciativa para abrir el paladar desde primera hora de la mañana

Tras la buena acogida que ha consolidado 'De Tapas por Almería', la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (Ashal) ha puesto en marcha una nueva iniciativa para abrir el paladar desde primera hora de la mañana: la Ruta del Desayuno. Del 12 al 28 de septiembre, una treintena de establecimientos de la capital echarán más imaginación a la primera comida del día con propuestas como el tradicional pan con aceite y jamón o los churros con chocolate pero también tostadas gourmet, cafés especiales.

«Con este nuevo evento gastronómico tratamos de promocionar nuestra hostelería y motivar a los almerienses para que disfruten de una práctica que es muy habitual en muchos de ellos. El buen clima que aún tenemos y las terrazas de nuestros bares invitan a que alarguemos un poco más el verano, a pesar de la vuelta al trabajo y la rutina, y disfrutemos de esa primera hora de la mañana con una primera comida que queremos sea especial», explica el presidente de Ashal, Pedro Sánchez-Fortún.

Para este evento, se ha dispuesto una ruta que parte en la Rambla y contempla casi una veintena de establecimientos hacia Poniente y el resto hacia Levante. Como en la ruta 'De Tapas por Almería', los clientes deberán evaluar los desayunos de los establecimientos a los que acudan y si completan una cartilla con cinco distintos recibirán un pack de posavasos exclusivos con rincones de la ciudad realizados por usuarios del Centro Ocupacional Arte 21 de la Asociación Down Almería. Además entre todos los clientes y una vez concluya el evento se realizará un sorteo con diferentes regalos.

Esta actividad en la que colabora la marca gourmet de la Diputación Provincial 'Sabores Almería', está financiada a través de la subvención que el Ayuntamiento de la capital ha dispuesto para las asociaciones de comerciantes y hosteleros.

«Queremos animar a los almerienses a participar en esta propuesta. Comenzar la jornada con más alegría si cabe e incentivar a nuestros hosteleros también. La respuesta que reciba esta 'Ruta del Desayuno' será la que nos marque su continuidad en próximas ediciones. Confíamos en que este evento se sume al calendario de iniciativas gastronómicas que organizamos a la lo largo del año», concluye Sánchez-Fortún.

Concretamente, los establecimientos participantes son: Industrial Coffee, Coimbra, Taberna Nuestra Tierra, Rosso, Nuevo Torreluz, Croissant D'or, Confitería Café El Bombón, La Chumbera, San Francisco 26, La Favorita, La Innata, Cafetería Ana María, Habibi, Craft Coffee, Ortuño, MardeCafé, Stylo, Cafetería Ti Penso Io, Aroma y Sabor, Troy-K, Elena's Café, Santa Clara, Iceberg, Maricastaña, Clasijazz, Craft Bunch&Drunch, Roypa, Cafetería Venue, La bellota&buey, Fausto Vram y La Doncella Heladerias y Cafeterias.

