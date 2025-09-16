David Roth Almería Martes, 16 de septiembre 2025, 11:59 Comenta Compartir

Conocido por su trabajo al frente de La Costa, en El Ejido, el único restaurante con estrella Michelin de la provincia de Almería, José Álvarez suma ya más de una década liderando la cocina del Club de Golf Playa Serena, en Roquetas de Mar. Allí ha conseguido consolidar un espacio complejo, en el que conviven la restauración diaria y la organización de eventos, y que en los últimos años ha sabido reinventarse con propuestas culturales y gastronómicas que atraen a todos los públicos de Almería.

–Entró en 2014 en el Club de Golf Playa Serena y ya ha superado la década al frente. ¿Qué balance hace de este tiempo?

–Para mí, más que positivo. Si estamos abiertos y seguimos creciendo es porque las cosas marchan bien. Pero es un sitio complejo, porque no es solo un restaurante: compartimos espacio con un salón de celebraciones, y eso hace que haya que compaginar dos mundos distintos. De momento lo llevamos muy bien: el restaurante ha ido subiendo muchísimo, cada vez tenemos más gente comiendo, y los eventos también se mantienen. Además, hemos puesto en marcha actividades que nos ayudan a dar vida al verano, cuando los eventos bajan por el calor. Por ejemplo, organizamos un market que es como una verbena de pueblo, con conciertos, coctelería y hasta seis o siete puestos de cocina en directo. Este año llegaron a pasar unas ochocientas personas en una sola noche. Y también tenemos la terraza nocturna, que abrimos en verano con una iluminación muy bonita, y que permite cenar frente al campo de golf en un ambiente espectacular.

–Viene de una familia ligada a la hostelería en El Ejido. ¿Qué lo impulsó a abrir una tercera cocina en Roquetas de Mar?

–La crisis de 2008 nos afectó mucho y nos hizo ver que no podíamos tener todo el negocio concentrado en un mismo lugar. Una crisis cualquiera golpea directamente a la restauración diaria, pero los eventos son más estables: la gente sigue casándose o celebrando comuniones, pase lo que pase. Así empezamos con el catering y después surgió la oportunidad de Roquetas, en Playa Serena. Teníamos muchas ganas, y la verdad es que estamos muy contentos. Roquetas es un pueblo maravilloso, con un turismo muy fuerte, y desde el principio nos han acogido fenomenal.

–Siempre ha destacado que Roquetas de Mar es un motor gastronómico en la provincia. ¿A qué lo atribuye?

–A la mezcla de dos factores fundamentales: la agricultura del Poniente y el turismo. Roquetas forma parte de ese corazón agrícola de Almería que mueve la economía, y al mismo tiempo es el único lugar en un radio de cien kilómetros que realmente funciona turísticamente. Esa combinación hace que la restauración tenga mucha fuerza. Además, hablamos de un municipio con más de cien mil habitantes, pegado a El Ejido y a Almería capital, que suman otros cientos de miles. Es un lugar muy estratégico. Y hay que reconocer que Roquetas siempre ha tenido muy buena hostelería, de toda la vida. Para mí, hoy en día, los mejores restaurantes de la provincia están aquí. También me parece clave la apuesta que ha hecho el Ayuntamiento por Roquetas Ciudad Gastronómica como parte del turismo: cada vez viajamos más para comer, y esa visión me parece acertadísima.

–¿Cómo se refleja el producto local en su cocina del Club de Golf?

–Muchísimo. Toda la verdura que utilizamos viene de aquí, y el pescado lo traemos del puerto de Roquetas, que es maravilloso. El mar de Alborán nos da lo mejor que hay. Y además está el mercado de abastos, que es potentísimo. Muchas veces recibimos pescado que todavía llega vivo. Con esa despensa es un lujo trabajar, aunque luego siempre hay que darle tu toque.

–¿Cómo se gestiona un espacio que combina restaurante y eventos?

–Con un buen equipo. Al final los restaurantes los hacen las personas, y yo tengo la suerte de contar con un equipo muy consolidado tanto en sala como en cocina. Eso te da estabilidad y confianza para que todo funcione. En verano, por ejemplo, el turismo aumenta mucho y el restaurante se llena, mientras que los eventos bajan porque hace demasiado calor. Por eso organizamos iniciativas como el market o la terraza. En invierno, en cambio, hay menos turismo pero suben los eventos, sobre todo relacionados con el mundo agro, que son muy potentes. Al final las temporadas se compensan y conseguimos mantener la actividad todo el año.

–El turismo de golf también debe aportar bastante.

–Sin duda. El campo de golf atrae a muchos extranjeros, especialmente en invierno. Vienen suecos, nórdicos en general, y eso nos ayuda mucho a romper la estacionalidad. Es un público fiel, que disfruta del clima y de la gastronomía, y que nos nutre de manera muy estable en los meses de temporada baja.

–¿Cómo ve el futuro de la gastronomía en Roquetas de Mar?

–Muy bueno. Aquí hay un grupo de restauradores muy potente y una oferta cada vez más variada. Tenemos el producto, tenemos el turismo y tenemos la población. El gran reto es la estacionalidad: necesitamos más locales que abran todo el año para dar estabilidad a la plantilla y al sector. Pero estoy convencido de que Roquetas va a seguir siendo el motor gastronómico de la provincia.