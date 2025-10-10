Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El bombón de coliflor es uno de los platos más reconocidos del restaurante Ginés Peregrín. R. I.

El restaurante de Almería que se consolida como uno de los más prestigiosos de cocina vegetal

Ha sido distinguido con tres rábanos en la prestigiosa We're Smart Green Guide 2025

David Roth

Almería

Viernes, 10 de octubre 2025, 17:27

El chef almeriense Ginés Peregrín continúa cosechando éxitos. Su restaurante homónimo, situado en la calle Méndez de la capital, ha sido distinguido con tres rábanos en la prestigiosa We're Smart Green Guide 2025, reconocimiento internacional que valora la excelencia en la cocina basada en vegetales y productos sostenibles.

Este nuevo galardón sitúa a Ginés Peregrín entre los restaurantes más comprometidos con la gastronomía verde en España, y lo consolida como uno de los nombres más prometedores del panorama culinario andaluz. La guía, conocida como la 'Michelin de las verduras', evalúa la creatividad, la técnica y el uso de ingredientes frescos y locales, y distingue a los mejores restaurantes del mundo con una escala de uno a cinco rábanos.

Según la propia plataforma de We're Smart, «Almería ha ganado un nuevo y sólido embajador. No duden en probar el menú degustación 'Verde', que ofrece un delicioso recorrido por creaciones puramente vegetales. En esta región, las verduras son las verdaderas protagonistas en la mesa».

En total, 156 restaurantes españoles figuran en este prestigioso listado verde. De ellos, 42 cuentan con tres rábanos, 27 con cuatro y 12 con cinco. En Andalucía, únicamente 10 restaurantes forman parte de la guía, dos de ellos en la provincia de Almería, que se consolida así como un referente en la gastronomía vegetal del sur de Europa. En Almería y Andalucía, solo Tony García Espacio Gastronómico ostenta la máxima distinción de cinco rábanos, mientras que la entrada de Ginés Peregrín en el selecto grupo de los tres lo sitúa en la élite de la cocina vegetal nacional y entre los cinco mejores de la comunidad andaluza.

