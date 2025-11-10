La reforma del restaurante La Costa, premiada en los Kyoto Global Design Awards

La reciente reforma del restaurante La Costa, ubicado en El Ejido y dirigido por el chef con estrella Michelin José Álvarez, ha sido reconocida en ... uno de los más prestigiosos premios de diseo del panorama internacional. El proyecto, desarrollado por la diseñadora Gema Gutiérrez y su estudio Puntofilipino, ha sido galardonado en los Kyoto Global Design Awards 2025 dentro de la categoría Restaurant / Hotel / Bar.

El premio destaca la excelencia en el diseño interior y arquitectónico de espacios de restauración y hospitalidad a nivel mundial. La propuesta para La Costa ha sido especialmente valorada por su capacidad para crear una atmósfera que conecta con el paisaje y la materia, apostando por una estética sobria, sensorial y profundamente vinculada a la naturaleza.

La reforma se inspira en la idea de un espacio que surge de la tierra, como si hubiese permanecido oculto bajo ella durante siglos. Su lenguaje visual remite a la fuerza de la piedra volcánica, las texturas erosionadas y los tonos minerales —ocres, rojizos y negros— que evocan permanencia y memoria. Los muros parecen modelados por el viento, y las superficies rugosas invitan al tacto en un entorno donde la luz se convierte en un elemento narrativo.

Este enfoque se inscribe en la filosofía japonesa del wabi-sabi, que celebra la belleza de lo imperfecto y lo cambiante. El diseño no busca imponerse, sino resonar; no pretende deslumbrar, sino acompañar al comensal en una experiencia íntima y pausada. Cada detalle está pensado para que el espacio se viva, no solo se contemple.

«Un lugar donde la luz se posa como un pensamiento, donde cada textura respira, donde el silencio tiene forma», describe el estudio. La Costa, explican sus autores, «es un proyecto que habla bajo, pero deja huella. No hacemos ruido. Hacemos sentido».

Un premio con reconocimiento internacional

Los Kyoto Global Design Awards, con sede en la ciudad japonesa de Kioto, celebran cada año proyectos de diseño que contribuyen a transformar y mejorar los espacios que habitamos. El certamen reúne a expertos de múltiples disciplinas y se ha consolidado como una plataforma que impulsa la innovación y la calidad en el diseño a nivel global.

Con más de mil años de historia, Kioto es considerada un referente cultural y un punto de encuentro entre tradición y modernidad. Desde este contexto, los premios promueven propuestas que no solo destaquen por su estética, sino también por su sostenibilidad, funcionalidad y capacidad para generar experiencias significativas.

El reconocimiento otorgado a La Costa sitúa a El Ejido y a la provincia de Almería dentro del panorama internacional del diseño contemporáneo, reforzando la idea de que la arquitectura y la gastronomía pueden encontrarse en un mismo lenguaje de sensibilidad, territorio y memoria.