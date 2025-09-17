Pizzas al metro, pinsa y pollo al carbón: el nuevo italiano que quiere conquistar las madrugadas en el centro de Almería El establecimiento ofrece sus servicios, en el local o a domicilio, hasta las tres de la mañana

El centro de Almería ya huele a horno italiano. En la calle Lucano, entre Trajano y la Plaza Virgen del Mar, ha abierto sus puertas Amore e Gusto, un local pequeño en tamaño pero con una propuesta que promete dejar huella: pizzas al metro de 60x40, pinsa romana, pollos al carbón y otros clásicos de la gastronomía italiana.

La pinsa, considerada por muchos como el origen de la pizza moderna, es una receta romana recuperada en los últimos años. Su masa se elabora con una mezcla de harinas (trigo, arroz y soja) y una fermentación prolongada, lo que da como resultado una base ovalada, crujiente por fuera y sorprendentemente ligera por dentro. Una alternativa más digestiva que la pizza tradicional, que en Roma se ha convertido en tendencia y que ahora aterriza en Almería.

Otro de los grandes reclamos son las pizzas al metro, ideales para compartir: formatos de 60x40 que permiten probar diferentes combinaciones en una misma base, al estilo de las trattorias familiares donde la pizza se sirve en grandes bandejas para todos los comensales.

Más allá de la carta, la gran baza del restaurante está en el horario: abre al mediodía y por la noche, pero además mantiene el reparto a domicilio hasta las 3:00 de la madrugada. Una apuesta que lo convierte en referencia de la vida nocturna en pleno corazón de la ciudad, justo en una de las zonas con más movimiento de fin de semana.

El espacio, que antes albergaba a Impasto Gourmet, se ha transformado en un rincón de estética italiana, con techo cubierto de vegetación, guiños vintage en las paredes y un mostrador de los de siempre, donde se exhiben los productos recién preparados.

El horario de apertura es de 13:00 a 16:00 horas y de 20:00 a 3:00 horas, con pedidos y reservas disponibles en el 614 750 083.