Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Amore e Gusto ya sirve comida en la calle Lucano. D. Roth

Pizzas al metro, pinsa y pollo al carbón: el nuevo italiano que quiere conquistar las madrugadas en el centro de Almería

El establecimiento ofrece sus servicios, en el local o a domicilio, hasta las tres de la mañana

David Roth

Almería

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:04

El centro de Almería ya huele a horno italiano. En la calle Lucano, entre Trajano y la Plaza Virgen del Mar, ha abierto sus puertas Amore e Gusto, un local pequeño en tamaño pero con una propuesta que promete dejar huella: pizzas al metro de 60x40, pinsa romana, pollos al carbón y otros clásicos de la gastronomía italiana.

La pinsa, considerada por muchos como el origen de la pizza moderna, es una receta romana recuperada en los últimos años. Su masa se elabora con una mezcla de harinas (trigo, arroz y soja) y una fermentación prolongada, lo que da como resultado una base ovalada, crujiente por fuera y sorprendentemente ligera por dentro. Una alternativa más digestiva que la pizza tradicional, que en Roma se ha convertido en tendencia y que ahora aterriza en Almería.

Otro de los grandes reclamos son las pizzas al metro, ideales para compartir: formatos de 60x40 que permiten probar diferentes combinaciones en una misma base, al estilo de las trattorias familiares donde la pizza se sirve en grandes bandejas para todos los comensales.

Más allá de la carta, la gran baza del restaurante está en el horario: abre al mediodía y por la noche, pero además mantiene el reparto a domicilio hasta las 3:00 de la madrugada. Una apuesta que lo convierte en referencia de la vida nocturna en pleno corazón de la ciudad, justo en una de las zonas con más movimiento de fin de semana.

El espacio, que antes albergaba a Impasto Gourmet, se ha transformado en un rincón de estética italiana, con techo cubierto de vegetación, guiños vintage en las paredes y un mostrador de los de siempre, donde se exhiben los productos recién preparados.

El horario de apertura es de 13:00 a 16:00 horas y de 20:00 a 3:00 horas, con pedidos y reservas disponibles en el 614 750 083.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arde por completo la terraza de un bar de Adra
  2. 2 Accidente mortal en Pulpí: dos muertos tras el choque entre dos vehículos
  3. 3 Dos detenidos en Roquetas de Mar con más de 13.500 euros en monedas falsas
  4. 4 La Junta acusa a Carboneras de «prácticas dilatorias» para impedir la protección de El Algarrobico
  5. 5 El Ejido habilita un punto de información para la Universidad de mayores de la UAL
  6. 6 Dalías vive con emoción, devoción y color los primeros días de las fiestas del Cristo de la Luz
  7. 7 Se abren las inscripciones para los talleres del Aula de Ocio de El Ejido
  8. 8 El Ejido hace balance del Plan de Playas con un «gran éxito»
  9. 9 Carboneras dice cumplir con El Algarrobico y manda a la Junta y BOP sus acuerdos para hacerlo «no urbanizable»
  10. 10 Regantes piden «sacar las garras» de la política de la gestión del agua

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Pizzas al metro, pinsa y pollo al carbón: el nuevo italiano que quiere conquistar las madrugadas en el centro de Almería

Pizzas al metro, pinsa y pollo al carbón: el nuevo italiano que quiere conquistar las madrugadas en el centro de Almería