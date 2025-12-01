Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de archivo de Casa Puga tras su reciente reforma. D. Roth

Los nuevos Soletes que brillarán esta Navidad en Almería

Repsol ha incorporado a su guía a cinco nuevos establecimientos de la provincia en un listado enamrcado en estas fechas señaladas

David Roth

Almería

Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:56

Comenta

La Navidad está llena de rituales: el primer brindis del año, los churros después de un paseo para ver las luces navideñas o esas sobremesas ... interminables que solo ocurren cuando la familia y los amigos por fin coinciden. Precisamente en esos instantes ha querido fijarse Guía Repsol al presentar un listado especial de Soletes centrado en estas fechas, en el que Almería consigue colocar cinco establecimientos de perfiles muy distintos, pero unidos por la tradición, el ambiente y la capacidad de convertir un encuentro en algo memorable.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Más de 400 personas juran bandera en El Parador en un acto de compromiso con España
  2. 2 El Ejido albergará una Biblioteca Central próxima a la Estación de Autobuses
  3. 3

    Sospecha periodística
  4. 4 Vox propone regular la estética exterior de los comercios ejidenses
  5. 5 El Ejido adjudica las obras del Camino de la Mancha por más de 600.000 euros
  6. 6 La Asociación de la Prensa rechaza la «restricción» a medios al pleno de la Diputación de Almería, este lunes
  7. 7 José Antonio García Alcaína será investido este lunes como nuevo presidente de la Diputación de Almería
  8. 8 Escapar de la ciudad de Almería, un trayecto que triplica los minutos del navegador
  9. 9 Una jornada inolvidable en Enix: más de 1.000 personas comen migas
  10. 10

    Netanyahu pide al presidente de Israel que le indulte de sus casos de corrupción para no poner en peligro su carrera política

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los nuevos Soletes que brillarán esta Navidad en Almería

Los nuevos Soletes que brillarán esta Navidad en Almería