Los nuevos Soletes que brillarán esta Navidad en Almería

La Navidad está llena de rituales: el primer brindis del año, los churros después de un paseo para ver las luces navideñas o esas sobremesas ... interminables que solo ocurren cuando la familia y los amigos por fin coinciden. Precisamente en esos instantes ha querido fijarse Guía Repsol al presentar un listado especial de Soletes centrado en estas fechas, en el que Almería consigue colocar cinco establecimientos de perfiles muy distintos, pero unidos por la tradición, el ambiente y la capacidad de convertir un encuentro en algo memorable.

La guía describe esta selección como una herramienta para que nadie se quede sin plan en los días más sociales del calendario: «la época de más encuentros de todo el año». Por eso el listado mezcla obradores donde se rescatan recetas de siempre, restaurantes pensados para comidas en grupo, barras que se animan en los días clave y espacios que forman parte del paisaje emocional de cada ciudad. La Guía Repsol asegura del mismo modo que pretende «no dejar ninguna ocasión sin celebrar» e ilumina propuestas que acompañen desde el aperitivo improvisado hasta la compra de dulces navideños que cada familia considere imprescindibles.

La directora de la guía, María Ritter, explica que esta edición surge de «las ganas colectivas de celebrar» y de la intención de ofrecer lugares para «pasarlo bien las 24 horas del día y dar respuesta a todos los instantes». En total, la selección reúne «más de 300 establecimientos», entre ellos obradores, bares y restaurantes que, según la guía, «completan las incorporaciones con sus propuestas gastronómicas, algunos viejos conocidos y otros que destacan por su cocina tradicional y servicio».

En este contexto, Almería consigue ha irrumpido con cinco espacios que resumen a la perfección el carácter gastronómico de la provincia: artesanal, acogedor, luminoso incluso en invierno y con el arraigo social que tanto caracteriza a esta tierra. Pastelerías casi centenarias, barras históricas y cafés donde el dulce es religión se reparten los nuevos Soletes navideños.

Cafetería Santa Rita (Almería)

Un símbolo del dulce tradicional que se acerca a los 90 años de historia. Cuatro generaciones han mantenido vivo un obrador que sigue elaborando roscos, roscones, mantecados y polvorones con el método artesanal de siempre. La guía la define como «uno de los últimos refugios del trabajo artesanal con buen producto en la provincia».

Cafetería Especialidades Campo (Fondón)

En esta pastelería alpujarreña, «el invierno comienza cuando la maquinaria se pone en marcha», señala Guía Repsol. Mantecados, polvorones y roscos de anís marcan el arranque de la campaña navideña en Fondón, donde mantienen también una tienda online para enviar producto a toda España.

Bako Pastry (Huércal de Almería)

El local que popularizó los brunch en la capital se transforma en Navidad con una oferta creativa: roscones rellenos de crema de galleta, galletas de jengibre y elaboraciones que mezclan tradición y tendencia.

Casa Puga (Almería)

Un clásico entre los clásicos del tapeo almeriense. Fundado en 1870, sigue siendo punto de encuentro para generaciones de almerienses. Guía Repsol escribe que sus gambas gabardina, champiñones a la plancha y ahumados son «para escribirles un villancico».

Las Delicias (Aguadulce)

Desayunar churros con chocolate al sol en pleno diciembre solo es posible en pocos lugares, y este es uno de ellos. La guía afirma que sus churros son «justo eso: una delicia».