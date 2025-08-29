La nueva cocina almeriense se da cita en Sevilla Las chefs Estefanía Marchal, Belén Ibáñez, Yolanda García y Mariela Pérez Bocchio protagonizarán una sesión a ocho manos que destacará la identidad y el producto local de la provincia

David Roth Almería Viernes, 29 de agosto 2025, 19:28

La cocina almeriense tendrá un papel protagonista en Auténtica Premium Food 2025, uno de los grandes escaparates gastronómicos del país, que se celebrará en Sevilla los días 14 y 15 de septiembre. Cuatro chefs de la provincia —Estefanía Marchal, Belén Ibáñez, Yolanda García y Mariela Pérez Bocchio— han sido invitadas a formar parte del programa oficial con una propuesta conjunta que pondrá en valor la identidad culinaria de Almería.

Su participación se enmarca en el espacio Culinary Fest by Gusto del Sur, el lunes 15 de septiembre de 17:45 a 18:30, con la actividad titulada 'Territorio en femenino. La nueva cocina de Almería con identidad y alma'. Será una sesión a ocho manos en la que las cuatro cocineras unirán talento y estilos para mostrar, desde la creatividad y el compromiso, la riqueza de la despensa almeriense. La organización la presenta como una propuesta que reivindica la fusión de técnica, territorio e identidad, y en la que conviven cuatro miradas distintas bajo una visión compartida: cocinar con conciencia, emoción y raíces.

Estefanía Marchal ha consolidado su restaurante Alinea, en Roquetas de Mar, como un referente de innovación. Su cocina juega con la tradición reinterpretada y el producto local, lo que le ha valido reconocimientos como la nominación a los TheFork Awards 2024 y la victoria en el concurso Vestial 2023.

Belén Ibáñez, al frente de Errante en la capital, llegó a la cocina tras una trayectoria en la investigación científica en Perú y Senegal. Junto a su pareja, abrió un espacio que fusiona sabores internacionales con la materia prima de la provincia, con platos tan personales como la lasaña guantón de vieira y gamba roja o el bao de panceta con hoisin casero. Errante ha sido incluido entre los siete mejores restaurantes de la provincia en el ranking Macarfi.

Yolanda García, con su proyecto Gastroconciencia, es conocida como la chef de las malas hierbas. Ha convertido el uso gastronómico de plantas silvestres en su seña de identidad, impulsando una cocina ligada a la biodiversidad y la sostenibilidad. Ha participado en foros como Madrid Fusión y desarrolla experiencias exclusivas en enclaves singulares como el Mirador de la Joya, en Agua Amarga.

Mariela Pérez Bocchio completa el cuarteto con Ramona, La Boutique de la Empanada. Desde 2020, su propuesta ha convertido este clásico argentino en un icono en Almería, con más de 14 variedades elaboradas de forma artesanal con productos de la huerta local, además de elaboraciones dulces como los alfajores.

El evento reunirá a más de 300 ponentes entre chefs, productores y expertos del sector agroalimentario. Sevilla será durante dos días un punto de encuentro para repensar la gastronomía desde la innovación, la sostenibilidad y la identidad, y en ese contexto, la voz de Almería se escuchará con fuerza a través de sus representantes.