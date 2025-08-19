Los mejores restaurantes para comerte un buen arroz en Almería La Guía Macarfi ha seleccionado las más selectas arrocerías de la provincia

David Roth Almería Martes, 19 de agosto 2025, 14:30 Comenta Compartir

La provincia de Almería cuenta con una tradición arrocera que combina lo mejor del mar Mediterráneo con productos de la tierra. La Guía Macarfi ha seleccionado algunos de los mejores restaurantes donde degustar paellas y arroces en todas sus variantes: secos, caldosos y melosos. Desde chiringuitos con encanto hasta restaurantes de alta cocina, la lista reúne paradas obligatorias para los amantes de este plato.

Juan Moreno

Cerca de la plaza de toros de Vera se encuentra este restaurante familiar convertido en referente del Levante almeriense. La cocina mezcla tradición y modernidad con presentaciones cuidadas y un excelente servicio. Entre sus imprescindibles está el arroz con bogavante, parte del menú de clásicos, junto con otras opciones como el arroz negro. Además, su bodega es una de las más completas de la zona, con precios para todos los bolsillos.

4 Nudos

Situado en el Club Náutico de San José, este restaurante destaca por su especialización en arroces y productos del mar. Sus propuestas más populares incluyen el arroz negro senyoret, el arroz de rape y cigala y el arroz meloso de bogavante. El local cuenta con tres plantas y una terraza con vistas al puerto, por lo que conviene reservar con antelación.

Restaurante Cabo Norte

En un chalet con terraza ajardinada, Cabo Norte ofrece una cocina elegante poco común en la zona. Entre sus propuestas destacan el arroz meloso de confit de pato y foie, junto a platos como gambas rojas al ajillo o raviolis de rabo de toro. Una opción sofisticada para quienes buscan un arroz con un toque diferente.

Boracay Beach

En primera línea de playa, este chiringuito con encanto combina vistas al Mediterráneo con una carta marinera en la que sobresale el arroz garruchero, especialidad local. La oferta se completa con paellas mixtas, de marisco, de bogavante o el popular arroz a banda. Además, admite mascotas y cuenta con servicio de tumbonas, lo que lo convierte en un lugar perfecto para pasar el día entero.

La Gallineta

En una casa típica de adobe con patio interior, La Gallineta ofrece un ambiente acogedor y tranquilo. Su carta está centrada en arroces, tanto tradicionales como innovadores: abanda, senyoret, arroz de cerdo ibérico con miel y romero o el sorprendente arroz de lima kaffir con atún marinado. También destacan opciones creativas como el arroz de miso con algas y katsuobushi.

Chiringuito Nido Playa

A pie de playa, con mesas literalmente sobre la arena, este chiringuito sorprende por su nivel gastronómico. Ofrece arroces como la paella mixta, el arroz negro, el arroz con pulpo o el arroz con bogavante nacional, siempre con producto fresco y raciones generosas. El lugar es muy popular, por lo que conviene reservar, salvo en los meses que permanece cerrado en invierno.

Casa Pepé

Con vistas a la bahía, Casa Pepe ofrece un ambiente acogedor y una carta mediterránea donde brillan los arroces. Su plato estrella es el arroz Casa Pepe con puerro y gamba roja, aunque también destacan el arroz negro con sepia y gambones, el cremoso de pulpo de roca o el caldoso de bogavante y gambas. Un lugar perfecto para disfrutar del atardecer con buena comida.

Navío Restaurante

Situado junto a la playa de Aguadulce, Navío se ha convertido en una referencia para los amantes de los arroces. Su carta es extensa y abarca desde la paella valenciana hasta el arroz con conejo y caracoles, pasando por opciones vegetarianas como el arroz con verduras. Ideal para comidas familiares de fin de semana.

La Cava de Mojácar

Ubicado en pleno paseo marítimo, este restaurante ofrece una propuesta basada en productos de calidad, desde verduras de la huerta navarra hasta pescados del norte y la célebre gamba roja de Garrucha. Los arroces, preparados con mimo, son una de sus especialidades. Con terraza frente al mar y ambiente relajado, es una opción perfecta para una comida con sabor mediterráneo.