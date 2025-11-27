Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jijona resalta un turrón artesanal de Almería: «Es un descubrimiento total para nosotros»

La familia Mesas lleva 40 años elaborándolo con miel de sus colmenas, almendras de sus almendros, leña de sus árboles, huevos de sus gallinas y limón rallado de sus limoneros.

David Roth

Almería

Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:20

Comenta

La tradición del turrón es mucho más que una costumbre; es un legado que sigue vivo, una conexión entre el pasado y el presente. En ... el corazón de esta tradición, un pequeño pueblo de la Sierra de Los Filabres, Olula de Castro, se ha mantenido como uno de los principales referentes de la elaboración artesanal de este dulce manjar. Aquí, la receta ha pasado de generación en generación, pero siempre con la misma base: almendras, miel y una dedicación que se ha transmitido a lo largo de los años.

