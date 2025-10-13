Huraño, el nuevo templo del buen comer que ya reina en Roquetas de Mar
Su carta apuesta por productos de primera calidad, con especial protagonismo para las conservas premium y los ibéricos
David Roth
Roquetas de Mar
Lunes, 13 de octubre 2025, 11:58
En la calle Celindo de Roquetas de Mar acaba de abrir sus puertas Huraño, un espacio que en apenas tres meses se ha convertido en nuevo lugar de culto para los amantes del buen vino, el vermut y la gastronomía selecta. Su carta apuesta por productos de primera calidad, con especial protagonismo para las conservas premium, los ibéricos, quesos y propuestas como la papada ibérica, alcachofas, tostas variadas o las populares gildas, una de las estrellas de la casa.
Todo ello acompañado por una cuidada selección de vinos, vermús y la cerveza artesana Brutus. Con ambiente acogedor y servicio atento, Huraño se perfila ya como parada obligada para quienes buscan experiencias gastronómicas diferentes en Roquetas.