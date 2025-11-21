Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Long Phan en El Cantón. J. Cortés

«Las hortalizas de otras provincias no pueden competir contra las de aquí»

Long Phan está al mando de El Cantón, restaurante que lleva cuatro décadas sirviendo en Roquetas de Mar

David Roth

Almería

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:17

Comenta

El Cantón, un restaurante asiático fundado en 1986 por la familia Phan, ha logrado mantenerse como un referente gastronómico en Roquetas de Mar durante cuatro ... décadas. Gestionado en la actualidad por los hermanos Long, Quan y Van, su propuesta fusiona la cocina tradicional china y vietnamita con toques mediterráneos. En 2023, El Cantón recibió el prestigioso premio al Mejor Restaurante de Cocina Internacional de la Hostelería Almeriense. 

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El presidente de la Diputación de Almería presenta su renuncia
  2. 2 En libertad con medidas cautelares los cinco detenidos del Caso Mascarillas
  3. 3 «Cierro esta etapa de mi vida con la convicción de haber desempañado con honestidad y lealtad los proyectos e iniciativas que han marcado el futuro de Almería»
  4. 4 Puente fija 2027 para completar el tramo entre Almería y la frontera francesa del Corredor Mediterráneo
  5. 5 Paradela: «Vamos a impulsar la indicación geográfica protegida del Mármol de Macael»
  6. 6 En libertad con medidas cautelares los cinco detenidos del Caso Mascarillas
  7. 7 El PP de Almería pone fin a su silencio: Fernández-Pacheco y Repullo comparecen este viernes
  8. 8 Directo | Rueda de prensa de Antonio Repullo y Ramón Fernández Pacheco desde Almería
  9. 9 «Cierro esta etapa de mi vida con la convicción de haber desempañado con honestidad y lealtad los proyectos e iniciativas que han marcado el futuro de Almería»
  10. 10 Fernández-Pacheco, sobre Javier Aureliano García: «Confío en que demuestre su inocencia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Las hortalizas de otras provincias no pueden competir contra las de aquí»

«Las hortalizas de otras provincias no pueden competir contra las de aquí»