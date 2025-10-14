Garrucha se viste de rojo para rendir homenaje a su gamba La localidad celebra del 24 al 26 de octubre la sexta edición de su festival gastronómico, con degustaciones, showcookings y actividades para todos los públicos

David Roth Almería Martes, 14 de octubre 2025, 19:05

El inconfundible aroma a mar y plancha volverá a llenar el puerto de Garrucha. Del 24 al 26 de octubre, la localidad marinera del Levante almeriense celebrará la sexta edición del Festival Gastronómico de la Gamba Roja de Garrucha, un evento que rinde tributo al producto que ha llevado el nombre del municipio por todo el país: la gamba roja, orgullo de su lonja.

Durante tres jornadas, la explanada del puerto deportivo se convertirá en un punto de encuentro entre tradición, innovación y sabor. Cocineros, pescadores, productores y amantes de la buena mesa participarán en un programa repleto de showcookings en directo, degustaciones, talleres y actividades familiares, que harán las delicias de vecinos y visitantes.

«Rendimos homenaje a nuestro producto estrella, la gamba roja, pero también a todos los hombres y mujeres del mar que hacen posible su excelencia», ha destacado el concejal de Turismo y Comercio, Pablo Fernández, durante la presentación del evento.

El festival abrirá sus puertas el viernes 24 de octubre con la inauguración oficial y la apertura de los expositores de restaurantes, productores y marcas del sello provincial 'Sabores Almería', que ofrecerán una amplia muestra de la riqueza culinaria de la provincia.

Las tapas de gamba roja se servirán a un precio popular —en torno a 3,5 euros, bebida no incluida—, una oportunidad inmejorable para disfrutar de este manjar sin salir del puerto garruchero. El domingo llegará el momento más esperado: la gran degustación popular, con kilos de gamba roja cocinados a la plancha frente al mar, en un ambiente festivo y familiar.

Orgullo marinero y símbolo de identidad

Más allá de su valor gastronómico, la gamba roja de Garrucha representa una forma de vida. Su textura firme, su color intenso y su sabor profundo la han convertido en un producto gourmet presente en las mejores cocinas de España y en un símbolo de la identidad almeriense.

«El festival es una ventana abierta a nuestra historia marinera y a la excelencia gastronómica de la provincia», ha señalado el alcalde de Garrucha, Pedro Zamora, quien ha agradecido el apoyo de la Diputación y de todos los colaboradores que hacen posible este encuentro. «Gracias a su esfuerzo, seguimos demostrando que en Almería el mar también se come con orgullo», añadió.

Desde su primera edición, el Festival Gastronómico de la Gamba Roja de Garrucha se ha consolidado como una cita imprescindible del calendario provincial, reuniendo cada año a miles de visitantes. En la pasada edición participaron más de 40 expositores, entre restaurantes y productores locales, que ofrecieron miles de tapas y demostraciones culinarias.