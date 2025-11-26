Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de la gala celebrada anoche en Málaga. Michelin

La Gala Michelin ignora a Almería: sin nuevas estrellas ni restaurantes recomendados

La provincia se queda fuera del reparto de estrellas en el evento celebrado anoche en Málaga, manteniendo sin cambios sus establecimientos en la guía francesa.

David Roth

Almería

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:42

Comenta

La Gala Michelin de España, que cada año reparte sus luceros entre los más selectos restaurantes de la geografía nacional, celebró anoche una nueva edición ... en el espacio Sohrlin de Málaga, dejando 30 nuevas estrellas, con 25 restaurantes que han obtenido la primera, y cinco más que se han hecho con dos astros. Por otro lado, este 2026 abrirá sin nuevos establecimientos con el máximo galardón de la guía francesa: las tres estrellas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

