La Gala Michelin ignora a Almería: sin nuevas estrellas ni restaurantes recomendados

La Gala Michelin de España, que cada año reparte sus luceros entre los más selectos restaurantes de la geografía nacional, celebró anoche una nueva edición ... en el espacio Sohrlin de Málaga, dejando 30 nuevas estrellas, con 25 restaurantes que han obtenido la primera, y cinco más que se han hecho con dos astros. Por otro lado, este 2026 abrirá sin nuevos establecimientos con el máximo galardón de la guía francesa: las tres estrellas.

En cuanto a Almería, podríamos afirmar que la gala ha pasado sin pena ni gloria por la provincia. Todo sigue igual, sin nuevos premiados ni recomendados. Tampoco se han perdido estrellas; la única de la provincia la sigue ostentando La Costa, restaurante que comanda José Álvarez, y tampoco ha habido bajas en cuanto a los restaurantes que aparecen dentro de la guía como puntos de parada obligatoria. Como a lo largo de 2025, son 10 los que resisten en el listado: uno premiado con la estrella, ocho recomendados y uno con el sello Bib Gourmand de la firma.

VIVO Gourmet

En pleno corazón de Almería capital, junto a la Plaza Vieja, VIVO Gourmet (calle Marín, 14) destaca por una cocina que cambia en torno a las estaciones, basada en el producto de proximidad y en la fusión de sabores. Bajo la influencia peruana de su chef, se pueden disfrutar platos como causas limeñas o tiraditos de pescado, pero su verdadera especialidad son las carnes a la brasa, incluyendo cortes tan selectos como Wagyu, Rubia Gallega o Angus. Además, sorprende su cuidada selección de charcutería extremeña.

Asador Marino Tinta Negra

Escondido entre las callejuelas del casco antiguo (Fructuoso Pérez, 12), Tinta Negra renueva el concepto de asador tradicional. Aunque su nombre evoca la brasa, el protagonismo lo comparten los pescados y mariscos del día, preparados también al fuego vivo. El local, amplio y decorado con personalidad, ofrece una experiencia cálida que fusiona el sabor castellano con la frescura del Mediterráneo.

Restaurante Ginés Peregrín

Ubicado en la calle Méndez, 6, este restaurante encarna la pasión de su chef, Ginés Peregrín, por una cocina mediterránea con alma viajera. Japón, México, Perú y hasta Holanda dejan su huella en una carta que respeta el producto local. Imprescindible probar su original risotto de gurullos artesanos, setas silvestres y gambón rojo. Su menú degustación sorpresa, disponible en cinco o siete pases, es toda una invitación al descubrimiento.

Travieso

En una tranquila zona residencial (calle Lentisco, 14), el chef Dani Muñoz rompe moldes con una cocina contemporánea, creativa y atrevida. En su carta conviven tapas informales con elaboraciones de alta cocina como el sashimi de presa ibérica 'Joselito', el salmonete de roca sin espinas o un costillar ibérico glaseado que hará las delicias de los más carnívoros.

Tony García Espacio Gastronómico

Situado en la avenida del Mediterráneo, 281, este espacio multifacético ofrece tanto un gastrobar informal como un comedor más clásico. Su cocina aúna lo mejor de la tradición con una mirada actual, siempre con el producto almeriense, principalmente de la huerta, como eje principal. Una opción versátil y de calidad para los amantes del buen comer.

La Villa

A las afueras de Agua Amarga (carretera de Carboneras, 18), este restaurante se emplaza en una villa encantadora, con varios comedores de estilo mediterráneo y una terraza que rodea una pequeña piscina. Ideal para una escapada gastronómica a la costa, su carta apuesta por los sabores actuales, con una notable presencia de platos cocinados a la brasa.

La Costa

El único con estrella Michelin en la provincia, La Costa (Bulevar 48, El Ejido). El restaurente brilla con luz propia gracias al talento del chef José Álvarez. Su propuesta, que combina tradición y modernidad, se sustenta en los productos del Mar de Alborán y las hortalizas del entorno. Su menú degustación 'Verde Mar y Tierra Azul' es una oda al paisaje agrícola de El Ejido y al potencial de sus invernaderos, que el chef eleva a categoría de arte culinario.

Barra de José Álvarez

Justo al lado de La Costa (Bulevar 46), este espacio más desenfadado ofrece la misma calidad y filosofía que su hermano mayor, pero en un formato más relajado. Con barra, mesas sin mantel y platos actuales (muchos disponibles en media ración), es ideal para una experiencia gastronómica sin protocolo, pero con mucho sabor.

Asador La Chumbera

A las afueras de Agua Amarga (calle Ensenada), este restaurante sorprende por su ubicación pintoresca, en una construcción encalada de aire tradicional junto a la carretera de Carboneras y cerca del antiguo Cargadero de Mineral. Su cocina, de base clásica, incorpora toques árabes y orientales en un entorno dominado por el blanco y la vegetación autóctona. El entrecot y los pescados del día al fuego son algunos de sus imprescindibles, servidos en salones rústicos o en una terraza salpicada de cactus y chumberas.

Fuera del listado principal de restaurantes recomendados, la guía también reconoce a aquellos que ofrecen una experiencia culinaria de excelente nivel sin renunciar a una relación calidad-precio excepcional, el sello Bib Gourmand.

Terraza Carmona

Situado en el casco urbano de Vera (calle del Mar, 1), este restaurante histórico lleva más de siete décadas rindiendo homenaje a la cocina tradicional almeriense. Gestionado por la tercera generación de la familia fundadora, comandada por Antonio Carmona, combina el sabor regional con una cuidada selección de productos frescos, carnes a la brasa, pescados y mariscos. El local cuenta con un bar con expositor, una sala amplia de ambiente local y una agradable terraza. Todo ello le ha valido mantener su sello Bib Gourmand por ofrecer cocina honesta y sabrosa a precios imbatibles.