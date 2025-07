Fruta de Almería para refrescar el verano

David Roth Almería Jueves, 31 de julio 2025, 21:35 Comenta Compartir

En Almería, beber fruta se ha tornado en mucho más que una tendencia estacional. Zumos naturales y smoothies forman ya parte del paisaje cotidiano: una opción saludable que se encuentra tanto en cafeterías como en fruterías o locales especializados. La tendencia se apoya en el uso de producto fresco, una clientela más consciente de su alimentación y una oferta que combina sabor, nutrición y conveniencia. En una provincia considerada como 'huerta de Europa' estos productos han dejado de ser una alternativa exótica para convertirse en una rutina cotidiana.

Los formatos varían: desde vasos para llevar hasta bowls servidos con toppings saludables, pasando por combinaciones más creativas que incluyen superalimentos, leches vegetales o ingredientes tropicales. Cada negocio tiene su estilo, pero todos comparten una misma raíz: la frescura del producto y el cuidado en la elaboración.

The Martínez Juice Company

Uno de los ejemplos más representativos de esta tendencia es The Martínez Juice Company, un negocio nacido en Aguadulce y Almería que ya se ha expandido a Fuengirola y Mallorca. Su origen tiene un punto de partida muy concreto: Juan Martínez, su fundador, trabajaba como bartender en una discoteca en Sídney, Australia, cuando un cliente habitual que no bebía alcohol le pidió algo diferente, sin alcohol y refrescante. Juan improvisó una mezcla de piña, pepino y menta. Cuando el cliente le preguntó por el nombre, él respondió: «It's the Martínez Juice!».

Esa anécdota marcó el inicio de una idea que se consolidó años después en su tierra natal. «Esa experiencia fue la que me motivó a especializarme en el sector de elaboraciones con fruta, tanto de beber como de comer», explica. Inspirado también por su paso por Ibiza, Andorra y San Francisco, Juan observó modelos de negocios de zumos en América y Oceanía que influyeron en la filosofía de su marca para abrir el negocio junto a su socio y amigo Juan.

The Martínez Juice Company apuesta por la autenticidad: «Lo que ves es lo que somos. Trabajamos con honestidad, usando ingredientes reales y manteniéndonos fieles a nuestra esencia». Además, priorizan la calidad, sin escatimar en el producto, y una constante innovación en sabores, con mezclas que pueden incluir desde maracuyá o remolacha hasta combinaciones florales con frutas asiáticas.

El trato cercano también es parte esencial de su propuesta: «Nos mueve la cercanía. Más allá de hacer una buena elaboración, creemos en generar un impacto positivo en el día a día de nuestros clientes».

En sus locales se puede elegir entre zumos —más ligeros, filtrados— y smoothies —más densos, con fruta entera—. También ofrecen bowls, preparados con ingredientes naturales y aptos para veganos. «Nuestro punto fuerte es la recomendación personalizada que damos a cada persona que nos visita. Siempre buscamos ofrecer la mejor opción según los gustos de cada cliente», afirma Juan.

Durante la pandemia, cuando solo operaban desde Aguadulce, pusieron en marcha un servicio de reparto a domicilio sin pedido mínimo, cubriendo localidades cercanas como Roquetas, Vícar o La Envía. «Nos ilusionaba dar ese servicio a la gente. Era mi coche viejo, y casi todo lo que ganábamos se iba en gasolina, pero merecía la pena», recuerda.

Hoy, mientras dan el salto al modelo de franquicia, siguen comprometidos con el producto local: «Siempre utilizamos productos de proximidad. Somos muy conscientes del consumo local y apoyamos la economía circular». También se esfuerzan por aplicar medidas sostenibles, como el uso de pajitas de almidón de maíz (PLA) y envases reciclados. La visión de futuro es clara: «Queremos llegar a cada rincón de España llevando por bandera nuestro concepto y nuestros valores».

Craft Coffee

Otro ejemplo es Craft Coffee, una cafetería situada en la calle San Francisco de Alís, que ha incorporado una amplia gama de smoothies y zumos a su carta habitual. Victoria, una de las responsables del local, confirma el cambio en los hábitos de consumo: «Cada vez más gente busca opciones saludables, sin azúcar, y con sabor. Los smoothies encajan perfectamente con esa idea».

En su carta hay desde batidos proteicos hasta smoothies clásicos de mango, plátano, piña o fresa. También ofrecen versiones más elaboradas como el Green Detox, con espinaca, jengibre, col rizada, manzana y mango.

«Los batidos permiten tomar fruta y verdura de forma cómoda y sabrosa. A mucha gente le cuesta comer fruta entera, pero si la sirves bien mezclada y en un formato fresco y cómodo, sí la toman», señala Victoria.

Aunque no toda la fruta es de origen local, utilizan ingredientes frescos y pulpas congeladas naturales sin conservantes. La alta rotación del producto garantiza frescura constante. «Nos traen fruta cada dos días, y para la tropical usamos pulpa de alta calidad, sin aditivos», explica.

Sobre las tendencias actuales, Victoria lo tiene claro: «Cada vez más se piden smoothies sin azúcar, con leches vegetales o ingredientes como la espirulina. Y esto no es una moda pasajera. La gente busca cada vez más productos saludables que puedan integrar en su rutina diaria».

La Petit Marché:

En la plaza San Pedro, La Petit Marché combina la venta de fruta con una carta sencilla de zumos elaborados al momento. Su propietario, Ismael Ruiz, lleva nueve años sirviendo estos productos, una idea que trajo de Canarias. «Había una tienda allí que hacía zumos con las frutas que tenían. Yo ya tenía fruta, así que pensé que también se podían consumir de otra forma, no solo comiéndolas», cuenta.

Con la ayuda de un libro especializado, Ismael diseñó una carta que incluye combinaciones como el relajante (plátano, kiwi y naranja), el digestivo (melón, piña y fresa) o el de frutos rojos y sandía. «Cada zumo tiene su historia. Se venden mucho, sobre todo en verano, porque son muy refrescantes», explica.

La mayoría de los ingredientes son de origen local: «Toda la verdura es de Almería. Para mí es la mejor que hay», asegura. La preparación se realiza con una Nutribullet y un exprimidor, un cambio respecto a la licuadora que usaba antes. «Era muy laboriosa de limpiar. Esto es más cómodo y el resultado es igual de bueno». Además de ofrecer un refrigerio saludable, los zumos de Ismael funcionan como una forma de divulgación del producto local y de cómo aprovecharlo de forma sencilla y nutritiva.

Jimmy's Monkey

También ha llegado al centro de Almería Jimmy's Monkey, un proyecto con estética fresca y juvenil que comenzó como puesto ambulante en la playa de Roquetas. En su primer fin de semana agotaron todas las existencias previstas para varios días. «Fue un éxito desde el primer momento», recuerda Iván López, uno de los responsables.

Su propuesta incluye smoothies elaborados con fruta congelada, zumos servidos con hielo y una variedad de bowls con base de fruta, granola y toppings variados. Entre sus opciones más populares están el açai bowl, el Baloo (con base de mango, plátano y fresa) o el Coconut Fusion, un smoothie con piña, mango y maracuyá. «Cada vez más gente busca productos buenos para la salud, sin aditivos. Nosotros usamos fruta real, de proveedores locales, y lo preparamos todo al momento. Pero también cuidamos la presentación, el ambiente y la estética. Tiene que ser algo que te apetezca», afirma Iván.

El éxito de su modelo reside en su capacidad de equilibrar el componente saludable con una experiencia visual atractiva. «Muchos vienen por la foto, pero repiten por el sabor. Aquí no hay trampa: la base es fruta», dice con convicción.

Jimmy's Monkey también demuestra cómo nuevos formatos, más desenfadados, consiguen conectar con públicos jóvenes sin perder el compromiso con lo natural. Su modelo estacional, que empezó en la playa y ahora ha llegado al centro urbano, se adapta bien al ritmo veraniego de Almería, una ciudad donde el calor y la búsqueda de frescor marcan la pauta.