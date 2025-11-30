El Ejido acoge la gran gala de la cocina almeriense

El Teatro Municipal de El Ejido acogerá este lunes, 1 de diciembre, la segunda edición de los Premios Gastronómicos de Almería, organizada por IDEAL y ... patrocinada por El Ejido Gourmet Quality y Turismo Andaluz. Será a partir de las 19.30 en el Teatro Auditorio de El Ejido y la velada reunirá tradición e innovación, en un homenaje al talento y esfuerzo de quienes hacen grande la cocina almeriense.

Antonio Gázquez, maestro de la cocina almeriense, recibirá el Premio Toda una Vida por una trayectoria ejemplar iniciada a los 12 años en el restaurante familiar Las Eras, en Tabernas.

Tras formarse en hostelería y turismo, renovó el restaurante manteniendo la esencia tradicional de la comarca Filabres-Alhamilla y combinándola con una cocina innovadora y una atención totalmente personalizada. Sus especialidades, como el cabrito lechal o el rabo de toro, reflejan su respeto por la materia prima y su espíritu creativo.

Divulgador incansable, docente y referente gastronómico, Gázquez ha dedicado su vida a elevar la cocina almeriense.

Antonio Carmona Baraza, heredero de una histórica saga hostelera de Vera, recibirá el Premio Mejor Jefe de Cocina por una brillante trayectoria al frente de Terraza Carmona.

Formado en la Escuela Hurtado de Mendoza y en la Universidad de Granada, combina la tradición almeriense aprendida de su familia con una cocina creativa y de mercado basada en la excelencia del producto.

Desde 1991 lidera un equipo reconocido por su calidad y proyección, llevando su saber culinario a congresos y jornadas de todo el mundo. Su labor divulgativa e innovadora lo consolida como uno de los grandes referentes de la gastronomía andaluza y almeriense.

El restaurante Alinea será premiado por el Mejor Servicio en Sala, un reconocimiento a la labor conjunta de un equipo que da sentido al proyecto. Dirigidos por Alberto Rosa y Pascual Rodríguez, su atención cercana y profesional eleva la experiencia gastronómica diseñada por Estefanía Marchal.

En cocina, Estefanía fusiona tradición y técnica moderna con productos locales, creando platos como la entraña a la brasa con causa limeña o su emblemático Huevo de Oro. La armonía entre sala y cocina convierte cada visita en un recorrido cuidado y emocionante, consolidando a Alinea como una referencia imprescindible en Roquetas de Mar.

El chef José Álvarez, alma de La Costa, no necesita presentación. Ha impulsado una evolución constante del restaurante familiar, reconocido con una estrella Michelin y dos Soles Repsol. Su cocina une el mar de Alborán con el 'mar de plástico' del Poniente, elevando pescados, mariscos y hortalizas locales en propuestas llenas de identidad.

Defensor del producto de invernadero, ha logrado convertir la cocina vegetal en una experiencia emocionante gracias a su colaboración con los principales I+D agrícolas. Su menú 'Verde mar y tierra azul' simboliza esa unión entre tradición, territorio e innovación que ha hecho de La Costa un referente gastronómico imprescindible.

Por último, La Lonja de Balerma, liderada por Susana Maldonado, representará la excelencia del pescado fresco del Poniente almeriense con la obtención del Premio El Ejido Gourmet Quality.

Heredera del negocio familiar, Susana ha transformado la antigua lonja en un restaurante donde cada plato refleja respeto y cariño por el producto.

Su equipo selecciona diariamente lo mejor de las lonjas de Almería, Adra y la costa, garantizando un menú dinámico y cambiante. Destacan pescados como pez espada, rape, bacalao confitado y calamares, tratados con precisión para mantener su sabor natural.

La Lonja de Balerma combina tradición, frescura y maestría en la cocina, ofreciendo una experiencia marinera auténtica y memorable.