Cherma Artero

El Ejido acoge la gran gala de la cocina almeriense

Los Premios Gastronómicos de Almería retornan este lunes, 1 de diciembre, en su segunda edición al Teatro Auditorio

David Roth

Almería

Domingo, 30 de noviembre 2025, 11:11

El Teatro Municipal de El Ejido acogerá este lunes, 1 de diciembre, la segunda edición de los Premios Gastronómicos de Almería, organizada por IDEAL y ... patrocinada por El Ejido Gourmet Quality y Turismo Andaluz. Será a partir de las 19.30 en el Teatro Auditorio de El Ejido y la velada reunirá tradición e innovación, en un homenaje al talento y esfuerzo de quienes hacen grande la cocina almeriense.

