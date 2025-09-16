Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Dos restaurantes de Almería aúnan fuerzas para crear una hamburguesa 'japoalmeriense'

Estará disponible por tiempo limitado en el local y para pedir a domicilio

David Roth

Almería

Martes, 16 de septiembre 2025, 20:20

En Almería, dos referentes gastronómicos han decidido unir sus fuerzas para ofrecer una propuesta diferente. Kite Burger, conocido por su rendir culto a la smash burger junto al Paseo Marítimo Carmen de Burgos, y Katsu Izakaya, la taberna japonesa fusión especializada en ramen que se sitúa en la calle Javier Sanz, han diseñado juntos una hamburguesa que combina lo mejor de ambos universos: sabores japoneses y productos locales, en un equilibrio entre innovación y tradición culinaria.

El resultado es una hamburguesa de edición limitada, donde el protagonista es un crujiente de pollo marinado durante 12 horas al estilo katsu, acompañado de mayonesa cítrica japonesa, lechuga y tomate de Almería, todo servido en un pan brioche de patata, acompañado de bebida y patatas. La propuesta refleja la filosofía de ambos establecimientos: la técnica y el respeto por el producto en Kite Burger, y la creatividad y frescura de Katsu Izakaya.

La colaboración se presenta como una oportunidad para experimentar cómo la cocina japonesa puede integrarse en un clásico tan almeriense como la hamburguesa, ofreciendo texturas y sabores distintos en cada bocado. El marinado prolongado del pollo y el toque cítrico de la mayonesa aportan un equilibrio que hace que la hamburguesa sea jugosa, crujiente y ligera a la vez.

Esta creación estará disponible del 15 al 28 de septiembre, tanto en el local de Kite Burger frente al mar como a domicilio a través de Glovo, Uber Eats y Just Eat, permitiendo disfrutarla en diferentes entornos según las preferencias del público.

