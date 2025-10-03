Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
José Álvarez, con el Premio Andalucía de Turismo 2025. R. I.

La Costa, premio Andalucía de Turismo por su innovación

El chef del restaurante ejidense, José Álvarez, ha recogido el galardón en la gala celebrada en Archidona

Ideal

Almería

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:48

Comenta

El Restaurante La Costa de El Ejido ha recibido el Premio Andalucía de Turismo 2025 en 'Innovación Turística 2025' de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, la parlamentaria Julia Ibáñez, y la concejal de Turismo, María Herminia Padial, acompañaron este jueves al chef Estrella Michelín, José Álvarez, a la gala de entrega en Archidona (Málaga), presidida por Arturo Bernal, consejero de Turismo y Andalucía Exterior.

Góngora ha felicitado al equipo de «este restaurante referente por su apuesta por nuestros productos frescos y locales, frutas y hortalizas de invernadero, y pescado del mar de Alborán. Es en reconocimiento al talento, la excelencia y la calidad, a su transformación en polo de atracción turística para El Ejido».

Los Premios Andalucía del Turismo 2025 reconocieron la labor de personas, instituciones y empresas que contribuyen de manera destacada al impulso del sector turístico en la región, indicó la Junta de Andalucía en un comunicado. Junto a La Costa, se ha galardonado, en la categoría de Excelencia Turística de Instituciones, Asociaciones o Fundaciones, a la Asociación Empresarial de Agencias de Viajes de Jaén; en Trayectoria Empresarial Turística, a Grupo Hoteles Porce; como trabajador del sector turístico, los galardonados han sido Lucía del Ara Soriano Morilla y Arturo Bermúdez Camacho, en un reconocimiento 'ex aequo'.

La Escuela de Hostelería de Islantilla ha sido premiada por sus Buenas Prácticas en materia de Empleo Turístico, COPE Andalucía, en Comunicación, y la Asociación Rutas del Vino y Brandy del Marco de Jerez, en Formación e Investigación Turística. La Asociación Camino del Rocío sin barreras ha recibido el reconocimiento en Accesibilidad e Inclusividad Turística; el Destino Turístico de Excelencia ha sido otorgado al Ayuntamiento de Córdoba y el título de Embajador o Embajadora de Andalucía ha recaído en MasterChef, destacando su contribución a la promoción de la región.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer de 35 años apuñalada en La Mojonera
  2. 2 La familia de Antonio Campos: «El detenido no tiene vinculación con Antonio ni nosotros»
  3. 3 Detenido un joven como presunto responsable de la muerte de Antonio Campos
  4. 4 Dimite más de la mitad de la Ejecutiva del PSOE de El Ejido, lo que obligará a convocar una asamblea
  5. 5 A prisión el joven detenido por el crimen de Antonio Campos
  6. 6 Berja se concentra para pedir justicia por el crimen de Antonio Campos
  7. 7

    Hamás aún no da su respuesta al plan de Trump y rechaza el papel de Blair en la posguerra
  8. 8 Cambios en el bus urbano para evitar atascos en la avenida Cabo de Gata
  9. 9 Una misa y una foto familiar por la celebración de los Ángeles Custodios en Roquetas
  10. 10 La Junta de Andalucía refuerza su compromiso con el campo almeriense con inversiones históricas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Costa, premio Andalucía de Turismo por su innovación

La Costa, premio Andalucía de Turismo por su innovación