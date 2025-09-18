David Roth Almería Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:38 Comenta Compartir

Dani Muñoz ha conseguido con su restaurante, Travieso, consolidarse como uno de los grandes nombres de la gastronomía almeriense. Su pasión por el producto local, su cocina creativa y su afán por innovar le han valido el reconocimiento de la guía Michelin y de los críticos gastronómicos.

Dónde desayunar

Dani arranca la jornada en Mar de Café, junto al Mercado Central. «Me gusta mucho el café que hacen allí. Lo frecuento bastante. Cuidan mucho el café y, como trabajan con Café Ortega y tienen el tueste diario, me parece el mejor café de Almería». También La Churrería de la plaza 3 de Abril: «Están apostando por un concepto de churro creativo que sorprende bastante».

Para el vermut o una tapa

«El Quinto Toro tiene esa hostelería de hace muchos años, guisos lentos, buena feria y mucho cariño. Respetan la tapa tradicional de on buen producto». Como alternativas, menciona la tienda gourmet de Sabores Almería y las empanadas de Ramona Empanadas con vistas al mar en Cabo de Gata.

Dónde comer

Destaca dos clásicos: «Juan Moreno y Terraza Carmona. Ambos representan esa tradición con vanguardia, tratan el producto como nadie y siempre sorprenden». En la capital se queda con Toni García: «Es un maestro de la huerta y trabaja las hortalizas como pocos». Y para un almuerzo más creativo, señala a Ginés Peregrín, que «lo está haciendo muy bien con esa cocina de autor».

Merienda, café o una copa

Recomienda la pastelería del Águila: «Un carrosquet de esos tan ricos que preparan ellos que se te saltan las lágrimas». Y para el tarde, Perro Viejo.

Dónde cenar

Su destino favorito es La Costa: «Para mí es el mejor restaurante de la provincia. Lo avalan los años, la guía Michelin... Mar, huerta y un menú degustación espectacular. Además, con la reciente actualización, ha quedado increíble».

Dulce tradicional

«Si tuviera que escoger, sería los papasviejos, aunque sean un poco pesados. También las talvinas, con ese toque anisado».

Producto del mercado

«Me fijo mucho en los productos de temporada corta. Soy un gran amante de las setas y también de los tirabeques. Son muy delicados, pero impresionantes».

Souvenir gastronómico

Apuesta por lo esencial: «Un buen aceite de oliva de la tierra, como el Arbequina de Óleo Manzora, que es el que más me gusta. O una miel de Los Vélez, o Sal del Cabo. Cualquiera de esas opciones sería un gran souvenir».