¿Dónde come la chef más 'errante' de la provincia de Almería? Belén Ibáñez comanda los fogones de uno de los restaurantes de moda en la capital, y recomienda sus lugares predilectos

David Roth Almería Viernes, 8 de agosto 2025, 12:20 Comenta Compartir

Errante, el restaurante que Belén Ibáñez abrió junto a su pareja en pleno barrio de Plaza de Toros, se ha ganado en poco tiempo un sitio entre los imprescindibles de la gastronomía almeriense. Y no es casualidad. Con una trayectoria tan poco convencional como fascinante —formada en Genética de la Conservación, con experiencia en Perú y Senegal—, Belén acabó dando un giro vital y apostando por la cocina, donde hoy mezcla compromiso, producto y creatividad.

La chef nos guía por sus lugares favoritos para disfrutar de Almería con sabor: desde un desayuno frente al mar hasta una copa en Cabo de Gata al atardecer, pasando por su amor por los mercados de pescado y una confesión dulce: no le gusta el dulce.

Dónde desayunar

Belén lo tiene claro: el desayuno ideal es frente al mar. «En Maricastaña se está bien todo el año. Me gusta pedirme la tostada de tomate, aguacate y huevo revuelto con espinaca, en pan de semillas. Es una opción fresca, rica y saludable, que sienta genial para empezar el día», explica. Y añade que el ambiente ayuda: «Se está a gustito, con brisa marina y tranquilidad».

Para el vermut o una tapa

Aquí entra en escena una de sus pasiones: el vino. «Salitre es mi sitio para el vermut. David, el que lo lleva, siempre tiene vinos diferentes, cosas que no se encuentran fácilmente. Dejarte aconsejar por él es parte de la experiencia». Además, destaca que es un sitio con encanto para probar tapas bien cuidadas.

Dónde comer

En verano, hay placeres que no necesitan mucha explicación: «Comer con los pies en la arena es de lo mejor que hay. Me encanta el Chiringuito El Nido, en Roquetas. Se sale un poco de la comida típica de chiringuito: mantienen una base tradicional, pero siempre incluyen platos más vanguardista, con guiños modernos». Según Belén, el equilibrio entre sencillez y sorpresa es lo que hace especial a este rincón costero.

Merienda, café o una copa

Aunque no es muy de merendar, Belén sí tiene claro dónde se tomaría una copa o un café al atardecer: «El Charco, en Cabo de Gata. Estás al lado de la playa, puedes bañarte, y al mismo tiempo te tomas algo con buena música de fondo —Antonio siempre pone cosas muy chulas— y un atardecer precioso de regalo. Es de esos sitios donde se te pasa el tiempo volando».

Dónde cenar

A la hora de la cena, Belén reparte su entusiasmo entre varias propuestas locales: «Me iría a Katsu a probar sus platos. Lo están haciendo súper bien. El brioche con tartar de gamba roja me parece espectacular. También me encanta su ceviche de vieira».

Pero la chef de Errante no se queda ahí: «Las chicas de La Casualidad también están a un nivel altísimo. Todo lo que hacen con atún rojo es de otro planeta: desde su crujiente con mayonesa de lima hasta una stracciatella con tartar de atún que está increíble. Me cuesta decidir entre Katsu y La Casualidad… me quedo con ambos».

Dulce tradicional

Aquí llega el punto más curioso de su lista: no es amiga del dulce. «No me gusta nada. Ni lo compro, ni lo como. Y además no soy de Almería, así que no tengo referencias personales». Aun así, aporta una recomendación: «Me han hablado muy bien de la pastelería de la plaza Santa Rita. Aunque no puedo juzgarla por mí misma, me fío de lo que dicen los que sí son golosos».

Producto del mercado

Amante del producto fresco, especialmente el marino, Belén lo tiene claro: «Los galanes, cuando están en temporada, son una delicia. Me parecen una delicadeza impresionante». Y si no, apuesta segura: «Una buena gallineta, siempre espectacular». Relata que le encanta perderse por los pasillos del mercado, especialmente en las pescaderías: «Es una gozada. Siempre que visito una ciudad costera, el mercado de pescado es parada obligatoria».

Souvenir gastronómico

Si tuviera que regalar sabor de Almería, tiene clara su ruta: «Me iría a la tienda de Sabores de Almería, y de ahí elegiría cosas como los aceites de Óleo Almanzora, los tomates o conservas de Suflí, y por supuesto, un buen pulpo seco de Adra. Es algo muy nuestro, y siempre gusta».